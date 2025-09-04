Αrmani: Ποια είναι η «αυτοκρατορία» μόδας που έχτισε ο Giorgio με κεφάλαια από την πώληση ενός Volkswagen

Η Giorgio Armani, κοινώς γνωστή ως Armani (Ιταλία), είναι ένας ιταλικός οίκος μόδας πολυτελείας που ιδρύθηκε στο Μιλάνο από τον Giorgio Armani και ο οποίος σχεδιάζει, κατασκευάζει, διανέμει και εμπορεύεται λιανικά υψηλής ραπτικής, έτοιμα ενδύματα, δερμάτινα είδη, παπούτσια, αξεσουάρ και εσωτερική διακόσμηση σπιτιού.

Μεταξύ άλλων, o οίκος μόδας Armani παραχωρεί με άδεια το όνομα και την επωνυμία της στην Luxottica για γυαλιά και στην L’Oréal για αρώματα και καλλυντικά. Θεωρείται ο τρίτος μεγαλύτερος όμιλος μόδας της Ιταλίας μετά την Gucci και την Prada.

Εκτός από τη σειρά υψηλής ραπτικής Armani Privé, οι Giorgio Armani και Emporio Armani είναι οι σειρές έτοιμων ενδυμάτων της εταιρείας που παρουσιάζονται στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Σε χαμηλότερες τιμές πωλούνται οι Armani Collezioni, Armani Exchange και Armani Jeans.

Ο ετήσιος τζίρος της Armani ανήλθε πρόσφατα κοντά στα 6 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη του ανήλθαν σε 90 εκατ. ευρώ, απασχολώντας πάνω από 7.300 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο.

Ιστορία

Ο Armani και ο συνεργάτης του, ο αρχιτέκτονας Sergio Galeotti, ίδρυσαν την Giorgio Armani SpA το 1975, σύμφωνα με πληροφορίες, με χρήματα από την πώληση του Volkswagen της Armani.

Η Armani υπέγραψε άδεια με την Gruppo Finanziario Tessile (GFT) το 1978. Η εταιρεία συνήψε επίσης άδεια κατασκευής και διανομής με την Simint το 1991, όταν η εταιρεία λάνσαρε την A|X Armani Exchange.

Μέχρι το 1993, το όνομα Armani εκπροσωπούνταν από 23 δικαιοδόχους και δύο μεγάλες κοινοπραξίες στην Ιαπωνία. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η στρατηγική της εταιρείας ήταν να ακυρώσει τις άδειες και να αναλάβει την παραγωγή εσωτερικά, σε μια προσπάθεια να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην ποιότητα και τη διανομή.

Οι συμφωνίες κατασκευής που αργότερα επανήλθαν εσωτερικά περιλαμβάνουν την εξαγορά της Antinea (1990), της Simint (1996) και της Intai (1998).

Το 2000, αφού αγόρασε εργοστάσια από την GFT, η Armani δημιούργησε μια κοινοπραξία με την Zegna για την παραγωγή και διανομή της ανδρικής συλλογής Collezioni. Η Armani αύξησε επίσης το μερίδιό της στην κοινοπραξία στην Ιαπωνία με την Itochu στο 85%.

Το 2001, η Armani ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Tadao Ando να μετατρέψει ένα παλιό εργοστάσιο σοκολάτας Nestlé στην περιοχή Savona/Tortona του Μιλάνου σε έδρα της εταιρείας.

Επίσης, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Armani άνοιξε πέντε μεγάλα καταστήματα σχεδιασμένα από τους Massimiliano και Doriana Fuksas, ξεκινώντας με το άνοιγμα του καταστήματος Armani/Manzoni στο Μιλάνο το 2000, το οποίο διαθέτει όλες τις μάρκες της εταιρείας. Άλλοι τέτοιοι χώροι βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ (Armani/Chater House, άνοιξε το 2002), στο Μόναχο (Armani/Fünf Höfe, άνοιξε το 2003), στο Τόκιο (Armani/Ginza Tower, άνοιξε το 2007) και στη Νέα Υόρκη (Armani/Fifth Avenue, άνοιξε το 2009).

Το 2002, η Armani ανακοίνωσε μια νέα κοινοπραξία με τον κατασκευαστή υποδημάτων I Guardi, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για να θέσει την παραγωγή υπό τον έλεγχό της. Ξεκινώντας από το 2007, η εταιρεία συνεργάστηκε με τη Samsung για να αναπτύξει μια σειρά ηλεκτρονικών ειδών υψηλής ποιότητας.

Το 2007, ο Giorgio Armani επιβεβαίωσε στο Reuters ότι είχε προσεγγιστεί από την Beiersdorf το 2005 σχετικά με μια πιθανή συγχώνευση, αλλά έκτοτε είχε αποσπαστεί πολύ από άλλα έργα για να επιδιώξει αυτή την επιλογή.

Το 2016, επιβεβαίωσε ότι είχε ιδρύσει το Ίδρυμα Giorgio Armani το οποίο, ενώ στοχεύει στη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων, έχει επίσης ως στόχο να «διαφυλάξει τα περιουσιακά στοιχεία διακυβέρνησης του Ομίλου Armani και να διασφαλίσει ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διατηρούνται σταθερά με την πάροδο του χρόνου».

Στο πλαίσιο του σχεδίου διαδοχής του, το ίδρυμα θα κατέχει ένα μη ανακοινωθέν μερίδιο στην εταιρεία, με το υπόλοιπο να πηγαίνει στην οικογένειά του.

Μέχρι το 2017, η εταιρεία θεωρούνταν πρωταρχικός υποψήφιος για εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Το 2021, ο Giorgio Armani απέκλεισε τη συγχώνευση είτε με την LVMH είτε με την Kering και φέρεται επίσης να απέκλεισε μια προσφορά της Stellantis για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Armani ήταν η πρώτη μάρκα μόδας που αποφάσισε να κλείσει τις επιδείξεις της στο κοινό εν μέσω της έναρξης της πανδημίας COVID-19, διοργανώνοντας την εκδήλωση χωρίς κοινό.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2020, όλα τα ιταλικά εργοστάσια παραγωγής της άρχισαν να παράγουν ιατρικές φόρμες μίας χρήσης.

Το 2021, ο κατασκευαστής πολυτελών σκαφών αναψυχής The Italian Sea Group ανακοίνωσε ότι η Giorgio Armani SpA θα επένδυε στην αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας στο Ιταλικό Χρηματιστήριο.

Παρά την υπόσχεση αναστολής των επενδύσεων στη Ρωσία, η Giorgio Armani συνεχίζει να λειτουργεί στη χώρα εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ενώ η μάρκα πραγματοποίησε μια σιωπηλή επίδειξη μόδας στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Φεβρουάριο του 2022 ως «ένδειξη σεβασμού» για την Ουκρανία, δεν έχει μειώσει τις δραστηριότητές της ούτε έχει σηματοδοτήσει σχέδια εξόδου από τη ρωσική αγορά.

Αυτή η συνεχιζόμενη παρουσία έχει προκαλέσει κριτική, καθώς οι διεθνείς κυρώσεις στοχοποιούν τη Ρωσία για την επιθετικότητά της και τη δολοφονία αμάχων στην Ουκρανία. Η Giorgio Armani είναι μεταξύ αρκετών ευρωπαϊκών εταιρειών που παραμένουν λειτουργικές στη Ρωσία, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τις ηθικές και εταιρικές τους ευθύνες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Τον Απρίλιο του 2024, η Giorgio Armani Operations τέθηκε υπό δικαστική διαχείριση στην Ιταλία μετά από έρευνα που ισχυριζόταν ότι η εταιρεία απασχολούσε παράνομους και αδήλωτους Κινέζους εργάτες.