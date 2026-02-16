Αυξάνουν μισθούς και προσλήψεις οι ελληνικές επιχειρήσεις αλλά «καραδοκεί» το burnout

Ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και αυξημένη εμπιστοσύνη στις προσλήψεις και στις αυξήσεις μισθών από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα καταγράφεται για το β’ εξάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα Recruitment Confidence Index (RCI) του Alba Graduate Business School, ο Γενικός Δείκτης RCI παρουσίασε σημαντική άνοδο η προοπτική αυξημένων προσλήψεων και μισθών κατά 4,2 μονάδων σε σύγκριση με την μέτρηση του Ιουνίου 2025, φτάνοντας τις 126,5 μονάδες. Η επίδοση αυτή διατηρεί τον δείκτη σταθερά πάνω από το όριο των 100 μονάδων, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική για αύξηση των προσλήψεων κατά το επόμενο διάστημα.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Δείκτης Εξειδικευμένου και Στελεχιακού Προσωπικού αυξήθηκε κατά 3,3 μονάδες, υπογραμμίζοντας τη διαρκή ζήτηση της αγοράς για στελέχη με υψηλή κατάρτιση.

Αισιοδοξία και αυξήσεις στις επιχειρήσεις

Η έρευνα αναδεικνύει την ενισχυμένη αισιοδοξία των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων, με το 60% των ερωτηθέντων να δηλώνει πλέον «αισιόδοξο» ή «πολύ αισιόδοξο» για το μέλλον. Παρότι καταγράφεται και μια μικρότερη αλλά υπαρκτή αύξηση του ποσοστού απαισιοδοξίας, γεγονός που αποτυπώνει ένα περιβάλλον συγκρατημένης προσδοκίας και προσεκτικής στάσης απέναντι στις μελλοντικές εξελίξεις, τα στοιχεία για την απασχόληση και τις αμοιβές παραμένουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, πάνω από ένας στους δύο συμμετέχοντες εκτιμά αύξηση του αριθμού εργαζομένων στον οργανισμό του, ενώ η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει ήδη προχωρήσει ή σχεδιάζει μισθολογικές αυξήσεις εντός του επόμενου δωδεκαμήνου.

Περιορισμένη η επίδραση της κρίσης

Σε ό,τι αφορά την επίδραση της ευρύτερης οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τα ευρήματα δείχνουν περιορισμένη επιβάρυνση για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το ποσοστό των στελεχών που δηλώνουν ότι επηρεάζονται «πολύ» ή «δραματικά» από την κρίση μειώθηκε κατά 8,3 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, υποδηλώνοντας σταδιακή προσαρμογή και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Επαγγελματική εξουθένωση (burnout): Θετική η συνολική εικόνα, κρίσιμα τα προειδοποιητικά σημάδια

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), χαρτογραφώντας την κατάσταση στο ελληνικό εργασιακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα συνθέτουν μια πολυδιάστατη εικόνα: από τη μία πλευρά, η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων παραμένει εξαιρετικά υψηλή, με το 93,7% να δηλώνει ότι είναι «καλό στη δουλειά του» και το 90,5% να «αισθάνεται σιγουριά για την αποτελεσματικότητά του».

Από την άλλη πλευρά, αναδύονται σαφή σημάδια κόπωσης και αποστασιοποίησης. Περισσότεροι από έξι στους δέκα εργαζόμενους δηλώνουν πως «θέλουν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να τους ενοχλούν», ενώ ένας στους τρεις, ποσοστό που αγγίζει το 35,8%, παραδέχεται ότι «αντιμετωπίζει πλέον με κυνισμό» τη σημασία της εργασίας του.

Το εύρημα, ωστόσο, που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι το 15,8% – σχεδόν ένας στους έξι – δηλώνει ότι αισθάνεται «καταθλιπτικά στη δουλειά» μία φορά την εβδομάδα ή και συχνότερα. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για συστηματική επένδυση στην ψυχική υγεία και την ευημερία (well-being) στους χώρους εργασίας.

Ο Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Director, Applied Research & Innovation, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, ανέφερε: «Η σημαντική άνοδος του Δείκτη RCI αντανακλά την ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να επενδύσουν ξανά στην ανάπτυξη και το ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή δεν μπορεί να είναι βιώσιμη αν δεν θωρακίσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα των εργαζομένων μας. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ένα κρίσιμο παράδοξο: οι εργαζόμενοι παραμένουν εξαιρετικά αποτελεσματικοί και σίγουροι για τις ικανότητές τους, όμως ταυτόχρονα εκδηλώνουν σημάδια κόπωσης και αποστασιοποίησης. Η «ισχυρή υπενθύμιση» του burnout και του κυνισμού υπογραμμίζει ότι η πραγματική και μακροπρόθεσμη απόδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει ουσιαστικά την ευημερία και την ασφάλεια».