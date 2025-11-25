BofA: Στα 64 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για την Metlen

Στα 64 ευρώ αναβάθμισε την τιμή-στόχο για την μετοχή της Metlen η νέα έκθεση της Bank of America (BofA), με την επενδυτική τράπεζα να βασίζει την αποτίμηση σε έναν συνδυασμό μεθοδολογιών που αντανακλούν τόσο τη μεσοπρόθεσμη δυναμική της Metlen όσο και τις προοπτικές μακροχρόνιας αξίας που εκτιμά ότι μπορεί να δημιουργήσει.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, η Metlen διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τόσο στον κλάδο των μετάλλων όσο και στον ενεργειακό τομέα, όπου συνεχίζει να επενδύει στην αύξηση της παραγωγής της και στη διεύρυνση της παρουσίας της στο εμπόριο ενέργειας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την BofA, τα EBITDA της Metlen αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,2 δισ. ευρώ το 2026, δικαιολογώντας υψηλότερο πολλαπλασιαστή (9x) και DCF με παραμέτρους WACC στο 7,5% και μακροχρόνια ανάπτυξη 2,5%.

Συγκεκριμένα, για το 2026, η BofA επιλέγει στόχο 9x, έναντι του ιστορικού μέσου όρου περίπου 6x που εμφανίζει η μετοχή, γιατί πολλοί επενδυτές τείνουν να χρησιμοποιούν το παρελθόν μιας εταιρείας ως οδηγό για το «εύλογο» επίπεδο αποτίμησης. Ωστόσο, η Metlen, με σταθερή πορεία ανάπτυξης και αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας αξίας, αξιολογείται από την BofA ως εταιρεία που δικαιολογεί υψηλότερο πολλαπλασιαστή.

Η τράπεζα αναμένει επίσης ότι το 2026 η εταιρεία θα επωφεληθεί από υψηλότερες πραγματοποιηθείσες τιμές αλουμινίου, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα κέρδη της και γι’ αυτό χρησιμοποιεί τις εκτιμήσεις του συγκεκριμένου έτους ως σημείο αναφοράς.

Όπως έχουν τονίσει επανειλημμένα κι άλλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, η METLEN εμφανίζεται υποτιμημένη στο ταμπλό, κυρίως λόγω τεχνικών πιέσεων που συνδέονται με αποχωρήσεις funds και με την προσαρμογή της αγοράς στις νέες απαιτήσεις ξένων θεσμικών επενδυτών.

Η τρέχουσα τιμή των 42 – 44 ευρώ εμπεριέχει discount της τάξης του 30% έναντι της πραγματικής αξίας και πρόκειται για επίπεδα που δεν αντικατοπτρίζουν την κερδοφορία ενός ομίλου με καθαρά κέρδη άνω των 500 εκατ. ευρώ και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που ξεπερνά τα 1,8 δισ. ευρώ. «Κατά την άποψή μας, η μέθοδος DCF είναι η σωστή προσέγγιση για να αποτυπωθεί αυτή η αναμενόμενη μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας» αναφέρουν οι αναλυτές, επισημαίνοντας ωστόσο τον εγγενή κίνδυνο πρόβλεψης για τα μακροπρόθεσμα κέρδη, ειδικά σε κλάδους με κυκλικά χαρακτηριστικά.

Με την αναθεωρημένη τιμή στόχο των 64 ευρώ ανά μετοχή, η BofA αποτυπώνει μια πιο αισιόδοξη εικόνα για τη μελλοντική πορεία της Metlen, στηρίζοντας την εκτίμησή της τόσο σε βραχυπρόθεσμα στοιχεία κερδοφορίας όσο και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.