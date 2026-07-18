British Steel: Ζητά αποζημίωση για την εθνικοποίηση της χαλυβουργίας η κινεζική Jingye που είχε τον έλεγχο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα (18.7.2026) ότι θα παρακολουθεί προσεκτικά την εθνικοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο της χαλυβουργίας British Steel, που τελούσε υπό κινεζικό έλεγχο και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα εφόσον χρειαστεί.

Η Βρετανία εθνικοποίησε την χαλυβουργία British Steel την Πέμπτη (16.7.2026) αναλαμβάνοντας πλήρως τον έλεγχο της ζημιογόνου εταιρείας, που ανήκε προηγουμένως στην ιδιωτική χαλυβουργία Jingye της Κίνας, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας.

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«Το θέμα έχει προκαλέσει εκτεταμένη προσοχή στην Κίνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση εξηγούσε ότι θα επηρεαστεί άμεσα η εμπιστοσύνη των Κινέζων επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης τη Βρετανία να επιδιώξει αμοιβαία αποδεκτή λύση, συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων για αποζημίωση. Η Jingye Steel ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θέλει η Βρετανία να την αποζημιώσει για τις απώλειες που υπέστη από την επένδυσή της στην British Steel.