Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Προ των πυλών η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης – Εισάγεται στη Βουλή τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διαχείρισης, επέκτασης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος».

Η σύμβαση για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2026, μεταξύ αφενός του ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. και της Αεροδρόμιο Καλαμάτας ΑΕ και αφετέρου των αρχικών μετόχων της, που είναι η Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, καθώς και της ελληνικής εταιρείας Delta Airport Investments ΑΕΕ και της ΠΗΛΕΑΣ Συμμετοχών.

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Η περίοδος παραχώρησης ορίζεται σε 40 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, η δε διάρκεια της σύμβασης σε 42 έτη από την ίδια ημερομηνία.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί, προς συζήτηση και ψήφιση, στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026.