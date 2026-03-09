Celestyal Cruises: Ακυρώσεις κρουαζιέρων και αποβίβαση επιβατών εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή η Celestyal Discovery και παραμένει σε τακτική επαφή με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των κρουαζιέρων της.

Αναλυτικότερα, όλοι οι επιβάτες από τις κρουαζιέρες του Celestyal Discovery έχουν πλέον αποβιβαστεί με ασφάλεια στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ γίνεται προσπάθεια για την αποβίβαση των τελευταίων επιβατών που παραμένουν στο Celestyal Journey εντός των επόμενων 24 ωρών, το οποίο βρίσκεται στη Ντόχα του Κατάρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τα δύο πλοία παραμένουν πλήρως λειτουργικά και έτοιμα να αποπλεύσουν. Η αναχώρησή τους από την περιοχή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, ακυρώθηκαν κρουαζιέρες 3 και 4 διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αιγαίου» στις 20 και 23 Μαρτίου αντίστοιχα, τις οποίες πραγματοποιεί το Celestyal Discovery, ενώ ολοκληρώθηκαν οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις για την επανατοποθέτηση του πλοίου στη Μεσόγειο πριν από την καλοκαιρινή περίοδο.

Όλοι οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση για αυτές τις κρουαζιέρες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα.

Συνεχίζουν να παρακολουθούνστενά τις εξελίξεις και παραμένουν προσηλωμένοι στην επανέναρξη των προγραμματισμένων κρουαζιέρων, το συντομότερο δυνατό.