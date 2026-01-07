Επιχειρήσεις

Chevron και Quantum Energy ετοιμάζουν κοινή προσφορά για τα διεθνή assets της Lukoil

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, διυλιστήρια και δίκτυα πρατηρίων εκτός Ρωσίας, με αποτίμηση 22 δισ. δολαρίων
Το λογότυπο της Chevron
REUTERS / Brian Snyder / File Photo

Εξαγορά των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής πετρελαϊκής Lukoil εξετάζουν η Chevron και το επενδυτικό fund Quantum Energy Partners, που φέρονται να ετοιμάζουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο, για το οποίο ενδιαφέρεται και η Chevron, περιλαμβάνει δραστηριότητες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, διυλιστήρια καθώς και δίκτυα πρατηρίων καυσίμων εκτός Ρωσίας. Η Lukoil αποτιμά τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία στα περίπου 22 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Quantum προχωρά στην κίνηση αυτή σε συνεργασία με την εταιρεία χαρτοφυλακίου της Artemis Energy, με έδρα το Λονδίνο.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς αργού πετρελαίου της Ρωσίας, τη Rosneft και τη Lukoil. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος εμπορίας εμπορευμάτων Gunvor είχε αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα διεθνή assets της Lukoil, ωστόσο αποσύρθηκε έπειτα από έντονες αντιδράσεις της Ουάσιγκτον, η οποία είχε προειδοποιήσει ότι θα μπλόκαρε τη συμφωνία.

Πέρα από τη Chevron και τη Quantum, στη λίστα των ενδιαφερόμενων φέρονται να βρίσκονται και άλλοι ενεργειακοί και επενδυτικοί όμιλοι, όπως η Exxon Mobil, η International Holding από το Άμπου Ντάμπι, η σαουδαραβική Midad Energy και η Carlyle Group.

Εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε στους Financial Times ότι η εταιρεία συνεχίζει να αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, ενώ η Quantum Energy αρνήθηκε να σχολιάσει. Καμία από τις δύο δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα του Bloomberg που αναφέρεται στο ρεπορτάζ των Financial Times.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
540
267
245
115
100
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo