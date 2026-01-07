Chevron και Quantum Energy ετοιμάζουν κοινή προσφορά για τα διεθνή assets της Lukoil

Εξαγορά των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής πετρελαϊκής Lukoil εξετάζουν η Chevron και το επενδυτικό fund Quantum Energy Partners, που φέρονται να ετοιμάζουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο, για το οποίο ενδιαφέρεται και η Chevron, περιλαμβάνει δραστηριότητες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, διυλιστήρια καθώς και δίκτυα πρατηρίων καυσίμων εκτός Ρωσίας. Η Lukoil αποτιμά τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία στα περίπου 22 δισ. δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Quantum προχωρά στην κίνηση αυτή σε συνεργασία με την εταιρεία χαρτοφυλακίου της Artemis Energy, με έδρα το Λονδίνο.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς αργού πετρελαίου της Ρωσίας, τη Rosneft και τη Lukoil. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος εμπορίας εμπορευμάτων Gunvor είχε αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα διεθνή assets της Lukoil, ωστόσο αποσύρθηκε έπειτα από έντονες αντιδράσεις της Ουάσιγκτον, η οποία είχε προειδοποιήσει ότι θα μπλόκαρε τη συμφωνία.

Πέρα από τη Chevron και τη Quantum, στη λίστα των ενδιαφερόμενων φέρονται να βρίσκονται και άλλοι ενεργειακοί και επενδυτικοί όμιλοι, όπως η Exxon Mobil, η International Holding από το Άμπου Ντάμπι, η σαουδαραβική Midad Energy και η Carlyle Group.

Εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε στους Financial Times ότι η εταιρεία συνεχίζει να αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, ενώ η Quantum Energy αρνήθηκε να σχολιάσει. Καμία από τις δύο δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα του Bloomberg που αναφέρεται στο ρεπορτάζ των Financial Times.