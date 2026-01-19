Coca-Cola HBC: Την μεγάλη εξαγορά στην Αφρική εγκρίνουν οι μέτοχοι του ελληνικής καταγωγής ομίλου

Στη γενική συνέλευση των μετόχων της Coca-Cola HBC τίθεται σήμερα προς έγκριση το μεγάλο deal για την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa έναντι 2,6 δισ. ευρώ.

Στην Ελβετία, στην έδρα του ελληνικής καταγωγής ομίλου που ίδρυσε η οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη πραγματοποιείται σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση που αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa.

Πρόκειται για σημαντική κίνηση που ανοίγει στην Coca-Cola HBC νέες αγορές. Εξάλλου, η CCBA στην Αφρική δραστηριοποιείται σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων Νότια Αφρική, Κένυα, Ναμίμπια, Ζάμπια, Μοζαμβίκη, Αιθιοπία και Ουγκάντα.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε 21 Οκτωβρίου 2025, προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 41,52% από εταιρείες του ομίλου The Coca-Cola Company έναντι 1,3 δισ. δολ. σε μετρητά, την εξαγορά του 33,48% από την Gutsche Family Investments έναντι 308 εκατ. δολ. και την έκδοση 21 εκατ. νέων μετοχών της Coca-Cola HBC.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δικαιώματα αγοράς (call option) και πώλησης (put option) για το υπόλοιπο 25% της CCBA, τα οποία μπορούν να ασκηθούν εντός πενταετίας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για πλήρη έλεγχο της αφρικανικής δραστηριότητας στο μέλλον.

Για να υλοποιηθεί η εξαγορά, η Coca-Cola HBC πρέπει να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στο καταστατικό της τις οποίες θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοί της στην έκτακτη γενική συνέλευση σήμερα.

Η συμφωνία αποτελεί ορόσημο για τον ελληνικό όμιλο με έδρα στην Ελβετία, Coca-Cola HBC, που γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola Co παγκοσμίως, με παρουσία σε 43 χώρες, με πάνω από 50.000 εργαζόμενους και με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 13 δισ. ευρώ.