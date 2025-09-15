ΔΕΗ myHome Plan: Νέο προϊόν σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
Μη χάσετε
1
3
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Η Παπαστράτος και η μητρική της εταιρεία, Philip Morris International (PMI), έχουν επενδύσει πάνω από 14 δισ. δολάρια, τα τελευταία 15 χρόνια, στην επιστήμη και την καινοτομία, με στόχο την ανάπτυξη καλύτερων προϊόντων από το συμβατικό τσιγάρο
Η Metlen παραμένει σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία παρά τη ζημία των 132 εκατ. ευρώ από το έργο Protos στη Βρετανία - Ισχυρό β’ εξάμηνο και σταθερός στόχος για EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ
Μια καινοτόμο υπηρεσία, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δανειολήπτες εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους, φέρνει η doValue Greece. Μέσα από...
Οι λόγοι που οδήγησαν στην ακύρωση της συναλλαγής με την Prodea και η ελπίδα για νέα μορφή συνεργασίας στο μέλλον
Cenergy Holdings: Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας
Τα υποβρύχια καλώδια θα παραχθούν στις εγκαταστάσεις της Hellenic Cables στην Κόρινθο
Το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται το 2024 στο 17% της συνολικής κατανάλωσης, έναντι 24% το 2023
Σε ετήσια βάση καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών του Ισραήλ σε φυσικό αέριο, ενώ η συνολική παραγωγή του ομίλου υπερβαίνει την ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας
BRIGHT diadikasia: Παράταση προθεσμιών σε τρία σημαντικά επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Το πρώτο πρόγραμμα που πήρε παράταση είναι το πρόγραμμα «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής»