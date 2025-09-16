Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Ολοκληρώνεται ως τα τέλη του έτους το αιολικό των 140 MW στη Ρουμανία

Πλέον το έργο βρίσκεται στο στάδιο της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών
Το αιολικό πάρκο της ΔΕΗ στη Ρουμανία

Στην τελική ευθεία μπήκε πλέον το νέο αιολικό πάρκο ισχύος 140 MW της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Ρουμανία.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Strabag Romania SRL, πλέον το έργο βρίσκεται στο στάδιο της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, οι οποίες είναι 23 στο σύνολο με ισχύ 6,1 MW η καθεμία και κατασκευαστή τη General Electric. Η Strabag χαρακτήρισε το νέο αιολικό πάρκο ως ένα από τα σημαντικότερα του είδους του στη Ρουμανία.

Το πάρκο αναμένεται να μπει σε λειτουργία προς τα τέλη του 2025, παράγοντας 370 GWh πράσινου ηλεκτρισμού ετησίως, ικανές να τροφοδοτήσουν 62.000 νοικοκυριά και να αποσοβήσουν εκπομπές CO2 215.000 τόνων ετησίως.

Από την έναρξη κατασκευής το φετινό Μάρτιο, η Strabag Romania έχει ολοκληρώσει εκτενή έργα πολιτικού μηχανικού, καλωδιώσεων και βάσεις για τις ανεμογεννήτριες. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 23 βάσεις, ετοιμάστηκαν πάνω από 36χλμ οδικής πρόσβασης και συστήματα αποχέτευσης. Καλώδια μέσης τάσης συνολικού μήκους 110χλμ μαζί με τέσσερις υποσταθμούς συμπληρώνουν το έργο.

