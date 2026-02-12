ΕΔΕΥΕΠ: Επιδιώκει να συνδυάσει τις νέες σεισμικές έρευνες με Chevron και Helleniq Energy

Εφικτό χαρακτήρισε ο CEO της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), Αριστοφάνης Στεφάτος, τον στόχο να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2027 ερευνητική γεώτρηση στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – Helleniq Energy.

Μιλώντας σε ημερίδα Άμυνας και Γεωπολιτικής, ο κ. Στεφάτος υπογράμμισε χθες (11.2.2026) ότι οι πιθανοί πόροι από τη συγκεκριμένη γεώτρηση εκτιμώνται σε 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, υπογράφονται οι συμβάσεις για την παραχώρηση τεσσάρων περιοχών νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην κοινοπραξία της Chevron με τη Helleniq Energy, ενώ στη συνέχεια θα κατατεθούν στη Βουλή προς κύρωση.

Η ΕΔΕΥΕΠ επιδιώκει να υπάρξει συντονισμός ώστε οι νέες σεισμικές έρευνες να συνδυαστούν με εκείνες που θα πραγματοποιήσουν οι Chevron και Helleniq Energy στις τέσσερις παραχωρημένες περιοχές, με στόχο την έναρξη των εργασιών πριν από το τέλος του έτους.

«Αντικειμενικά, με τα στοιχεία που διαθέτουμε κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους. Τα δυνητικά κοιτάσματα τα οποία ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε, αν βρεθούν στις διαστάσεις που έχουμε, υπερκαλύπτουν τις εσωτερικές ανάγκες. Συνεπώς, όχι μόνο γίνεσαι παραγωγός και καλύπτεις τις εθνικές ανάγκες αλλά έχεις και εξαγωγικές δυνατότητες και αυτό δίνει περιφερειακή επιρροή», επεσήμανε ο κ. Στεφάτος.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι μία από τις δύο μεγαλύτερες διεθνώς εταιρείες του κλάδου προσέγγισε την Αρχή, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες σε νέες περιοχές, πέραν εκείνων που έχουν ήδη παραχωρηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον αφορά περιοχές που είχαν προκηρυχθεί την περίοδο 2012-2014 και διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση, γεγονός που επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών.