Ελευσίνα: Επένδυση «μαμούθ» 1,35 δισ. ευρώ – Τριμερής συνεργασία Ελλάδας, ΗΠΑ, Νότιας Κορέας που φέρνει 10.000 θέσεις εργασίας

Η συμφωνία «Project Trident», φέρνει τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα, ενώ η επένδυση συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει 10.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και αμυντικές επενδύσεις των τελευταίων ετών εξελίσσεται το σχέδιο συνεργασίας της ελληνικής ONEX με τη νοτιοκορεατική Hanwha Ocean, που μετατρέπει την Ελευσίνα σε διεθνές κέντρο ναυπηγικής, τεχνικής υποστήριξης και αμυντικής βιομηχανίας, ενώ η επένδυση θα περάσει από συγκεκριμένα στάδια.

Το οικονομικό αποτύπωμα του σχεδίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να προσθέσει έως και 0,8% στο ελληνικό ΑΕΠ σε ετήσια βάση, ενώ παράλληλα αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε ναυπηγική βιομηχανία, logistics, μεταφορές, τεχνικά επαγγέλματα και αμυντικές υποδομές.

Στην πρώτη φάση του σχεδίου προβλέπονται κεφάλαια περίπου 150 εκατ. ευρώ για την επέκταση των δυνατοτήτων επισκευής και συντήρησης πλοίων, με νέες δεξαμενές και σύγχρονες τεχνικές εγκαταστάσεις.

Το δεύτερο στάδιο, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, αφορά την αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέου δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, ώστε η Ελευσίνα να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερο όγκο ναυτιλιακών και αμυντικών δραστηριοτήτων.

Η μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση αφορά την τρίτη φάση, ύψους 1 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει προηγμένο βιομηχανικό εξοπλισμό, αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής και νέες υποδομές υψηλής τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εγκαταστάσεις θα αποκτήσουν δυνατότητες που θα επιτρέπουν ακόμη και την υποστήριξη εξειδικευμένων αμυντικών προγραμμάτων, όπως ναυπηγήσεις και συντηρήσεις υποβρυχίων.

Κυβερνητικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες εκτιμούν ότι το σχέδιο μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός επαναβιομηχάνισης για την ελληνική οικονομία, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει μεγαλύτερη αμυντική και βιομηχανική αυτονομία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στα μελλοντικά έργα, καθώς στόχος είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία να φτάσει έως και το 70%. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικό μέρος των συμβάσεων, των προμηθειών και της τεχνογνωσίας θα κατευθυνθεί σε ελληνικές επιχειρήσεις και εξειδικευμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ONEX, Πάνο Ξενοκώστα, το σχέδιο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη χώρα, καθώς η Ελλάδα επιχειρεί να αποκτήσει ενεργότερο ρόλο στη διεθνή αμυντική και ναυπηγική βιομηχανία, όχι μόνο ως αγοραστής εξοπλισμών αλλά και ως παραγωγός και πάροχος τεχνικής υποστήριξης.

Από αμερικανικής πλευράς, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε τη συνεργασία στρατηγικής σημασίας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η Ελευσίνα μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό κόμβο υποστήριξης ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του 6ου Στόλου.

Αντίστοιχα, η κορεατική πλευρά υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την Ελλάδα δημιουργεί νέες δυνατότητες βιομηχανικής ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Project Trident θεωρείται από στελέχη της αγοράς ως μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες ανασυγκρότησης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας των τελευταίων δεκαετιών, με σαφή στόχο τη δημιουργία ενός περιφερειακού βιομηχανικού και αμυντικού κέντρου με διεθνή προσανατολισμό.