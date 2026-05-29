Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Τροχοπέδη για την ανάπτυξη η εκλογολογία και καθρέφτης για την Ελλάδα η Κρήτη

Η μεγαλύτερη τροχοπέδη για την ανάπτυξη δεν είναι οι ίδιες οι εκλογές και ο χρόνος της διεξαγωγής τους αλλά η εκλογολογία, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργο Περιστέρη.

Μιλώντας στο συνέδριο του Economist σε συνεργασία με το powergame.gr ο κ. Περιστέρης πρόσθεσε ότι η εκλογολογία οδηγεί σε μια λογική «τα μολύβια κάτω» και είναι ό,τι χειρότερο. «Θα πρέπει να κάνουμε όλοι τη δουλειά μας ανεξάρτητα από τον χρόνο των εκλογών», τόνισε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις παρενέργειες του πολέμου στο Ιράν σε σχέση με τις κατασκευές σημειώνοντας: «Η εφοδιαστική αλυσίδα, στον δικό μας τομέα, μέχρι στιγμής, δεν έχει διαταραχθεί ποσοτικά. Σε επίπεδο τιμών έχει διαταραχθεί πάρα πολύ και ελπίζουμε να μην επιδεινωθεί περισσότερο η κατάσταση».

Ο κ. Περιστέρης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κρήτη μπορεί να είναι το παράδειγμα και ο καθρέφτης της υπόλοιπης Ελλάδας, «με τον τουρισμό, τον εξαιρετικό πρωτογενή τομέα και τα πανεπιστήμιά της». Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της διπλής διασύνδεσης της περιοχής, σημειώνοντας: «Όμως δεν παύει να είναι μια ηλεκτρική διασύνδεση με ένα υποβρύχιο καλώδιο. Άρα, θα πρέπει να έχουμε ένα backup που θα διασφαλίζει την αυτονομία σε περίπτωση ανάγκης στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα μέρος πλούσιο σε φυσικούς πόρους – ήλιο, νερό, ανάγλυφο – το οποίο θα μπορούσε να έχει ενεργειακή αυτονομία με ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση».

Σχολίασε ότι δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητό από όλους πως η αναπτυξιακή διάσταση στη χώρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χρονισμό και τον χρόνο υλοποίησης. «Οι φορείς της πολιτείας θα πρέπει να ομονοούν σε ορισμένα βασικά θέματα, ώστε να μην επικρατούν φωνές που εκφράζουν είτε προκατάληψη, είτε ιδιοτέλεια – προσωπική και πολιτική. Πάνω σε κάποια «όχι» έχουν κτιστεί καριέρες. Πόσα «όχι»είχαμε ακούσει για τον ΒΟΑΚ, τον οποίο τώρα αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία; Μέχρι και για το αεροδρόμιο στο Καστέλι ακούσαμε ότι δεν χρειαζόταν. Αν είναι δυνατόν. Είχαμε και προσφυγές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Περιστέρης.

Παρατήρησε δε ότι πολλές από τις επιτακτικές επενδύσεις στη χώρα μπορούν να γίνουν σήμερα με ιδιωτικά κεφάλαια, «χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε κάθε φορά το επόμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα».

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις σήμερα πρέπει να σχεδιάζουν με διαφορετικές παραδοχές. «Κατέρρευσαν αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα -την ηγεμονία του δυτικού κόσμου, την ειρήνη, τη γεωπολιτική ισορροπία. Αν συνδυαστεί και η κλιματική καταστροφή που είναι σε εξέλιξη, διότι περί αυτού πρόκειται, σημαίνει πως ό,τι σχεδιάζουμε πρέπει να γίνεται με τελείως διαφορετικές αφετηρίες, με έμφαση στις εναλλακτικές λύσεις και την ανθεκτικότητα», επεσήμανε ο κ. Περιστέρης.