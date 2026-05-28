Τσαβδαρίδης: Πόλος έλξης για επενδύσεις η Θεσσαλονίκη

Την πεποίθηση του πως η Θεσσαλονίκη έχει εξελιχθεί σε πυλώνα βιομηχανικής, εξαγωγικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας, εξέφρασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, σε ημερίδα που πραγματοποίησε το ΕΛΙΝΕΚΑ, ενώ στάθηκε και στην ανάπτυξη που φέρνουν τα μεγάλα έργα στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην ημερίδα του ΕΛΙΝΕΚΑ (Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης) στη Θεσσαλονίκη, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης επαίνεσε τα σημαντικά έργα για την ανάπτυξη που ήδη έχουν γίνει, αλλά και όσα έχουν δρομολογηθεί.

Αφού συνεχάρη το ΕΛΙΝΕΚΑ για τη διαχρονική συμβολή του στον δημόσιο διάλογο γύρω από τις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει τη Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής της πολιτικής.

Στάθηκε στο ότι επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει αποκτήσει ένα σταθερό και αξιόπιστο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την καινοτομία.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, λέγοντας ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις του έχουν βοηθήσει την πόλη αλλά και την βόρεια Ελλάδα συνολικά, ενώ τόνισε το πόσο σημαντικά είναι τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα προγράμματα «Έξυπνης Μεταποίησης», μέσω των οποίων ενισχύονται επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης με σημαντικούς πόρους για τον ψηφιακό και τεχνολογικό τους εκσυγχρονισμό.

Ο υφυπουργός μίλησε και για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως ο εκσυγχρονισμός της ΒΙΠΕ Σίνδου, η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου ως σύγχρονου διαμετακομιστικού κέντρου και η προώθηση του Τεχνολογικού Πάρκου ThessINTEC, το οποίο αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την καινοτομία.