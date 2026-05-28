ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο η οικοδομική δραστηριότητα – Άλμα 51,5% στον όγκο

Ο όγκος στην οικοδομική δραστηριότητα ιδιωτών από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 54,3% στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία),

Τον Φεβρουάριο εκδόθηκαν 2.240 οικοδομικές άδειες στην οικοδομική δραστηριότητα ιδιωτών , που αντιστοιχούν σε 596.100 m2 επιφάνειας και 3.285.520 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 45,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 54,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.

Από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 30.587 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.947.742 m 2 επιφάνειας και 33.517.614 m όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2024- Φεβρουαρίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 1,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 8,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2025- Φεβρουαρίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της xώρας, αύξηση κατά 2,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 9,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2024- Φεβρουαρίου 2025.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,5%. Το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 52,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 72,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2025.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 54,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 73,9% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2025 (Πίνακας 6).