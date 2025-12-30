Συμβαίνει τώρα:
Ελληνικό: Προσελκύει αγοραστές από 110 χώρες

Oι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού από την έναρξη του έργου μέχρι την 30.11.2025, ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ
Το έργο Ελληνικό της Lamda Development
Το έργο Ελληνικό της Lamda Development

Σε περισσότερες από 110 χώρες καταγράφεται ενδιαφέρον ξένων αγοραστών για τις οικιστικές αναπτύξεις του The Ellinikon. Η κατανομή μεταξύ εγχώριων και διεθνών αγοραστών αναφέρεται ότι είναι 55% για Έλληνες και 45% για διεθνείς, εκ των οποίων το 22% ανήκει στην ελληνική ομογένεια, σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα της LAMDA Development.

Συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος του διεθνούς ενδιαφέροντος από αγοραστές προέρχεται από Έλληνες ομογενείς, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Καθοριστικός ρόλος έχει διαδραματιστεί από τα roadshows που διοργανώθηκαν από τη LAMDA, καθώς και από τις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την προβολή του The Ellinikon στη διεθνή οικιστική και επενδυτική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα, κατά τη διάρκεια του Property Congress 2025, του θεσμού της αγοράς ακινήτων στην Αυστραλία που πραγματοποιήθηκε στο Πέρθ, η LAMDA παρουσίασε το The Ellinikon και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που αναδεικνύουν την Αθήνα ως διεθνή προορισμό σύγχρονης, βιώσιμης αστικής διαβίωσης.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού από την έναρξη του έργου μέχρι την 30.11.2025, ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ, με το 84% από τις 671 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

