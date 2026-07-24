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Επιχειρήσεις

ΕΛΤΑ: Ο νέος «οδικός χάρτης» για επενδύσεις σε δίκτυο, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό

Το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο 2026 - 2030 με τους 7 στρατηγικούς άξονες παρουσιάστηκε στους εργαζομένους
Εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ
Εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ
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Τους 7 στρατηγικούς άξονες του νέου Αναπτυξιακού Σχεδίου των ΕΛΤΑ παρουσίασαν σήμερα Παρασκευή (24.7.2026), ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχάλης Μαυρόπουλος, και η Διοικητική Ομάδα του Οργανισμού στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο νέος Πρόεδρος των ΕΛΤΑ, Κωνσταντίνος Μασσέλος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στους εργαζομένους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νέας αναπτυξιακής πορείας του Οργανισμού. Το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο αποτυπώνει το όραμα των ΕΛΤΑ για το 2026 – 2030 και τη μετάβασή τους σε μια σύγχρονη εταιρεία υπηρεσιών, logistics και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Αξιοποιώντας το μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης της χώρας, νέες ψηφιακές δυνατότητες και σύγχρονες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα ΕΛΤΑ στοχεύουν στη δημιουργία της κορυφαίας πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το πλάνο οργανώνεται γύρω από 7 στρατηγικούς πυλώνες, οι οποίοι συγκροτούν ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης. Μεταξύ των βασικών κατευθύνσεων περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των εσόδων, η αξιοποίηση του πανελλαδικού δικτύου, η επιχειρησιακή αριστεία και η αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και πηγών εσόδων, καθώς και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

Στο επίκεντρο όλων των αλλαγών βρίσκονται οι άνθρωποι των ΕΛΤΑ και η ενεργή συμμετοχή τους στη νέα πορεία της εταιρείας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων για τη νέα πορεία των ΕΛΤΑ, δια ζώσης στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Ερμής και μεταδόθηκε παράλληλα διαδικτυακά. Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι εργαζόμενοι απ’ όλη την Ελλάδα, είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους στη Διοίκηση και να ενημερωθούν αναλυτικά για την υλοποίηση του Σχεδίου.

Μέσα από την υλοποίηση του νέου Αναπτυξιακού Σχεδίου, τα ΕΛΤΑ επιδιώκουν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, διατηρώντας παράλληλα τον διαχρονικό κοινωνικό τους ρόλο και την παρουσία τους σε όλη τη χώρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Μιχάλης Μαυρόπουλος, δήλωσε: «Πιστεύω βαθιά στις δυνατότητες των ΕΛΤΑ και, κυρίως, στους ανθρώπους μας. Έχουμε μπροστά μας σημαντικές αλλαγές, αλλά και ένα ξεκάθαρο σχέδιο για να αναπτύξουμε τα ΕΛΤΑ σε έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο οργανισμό. Θέλω αυτή τη νέα πορεία να τη διανύσουμε μαζί, αξιοποιώντας τη δύναμη του δικτύου, την εμπειρία και τους ανθρώπους μας».

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