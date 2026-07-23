AKTOR: Ισχυρά ονόματα στην AMK των 650 εκατ. ευρώ – Ανοίγει σήμερα η διαδικασία για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ

Στα 650 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που αποφάσισε να αποδεχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της AKTOR μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) που ολοκληρώθηκε χθες (22.7.2026) με τιμή διάθεσης στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή.

Το αποτέλεσμα της ΑΜΚ έγιναν γνωστά σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση της AKTOR που δημοσιεύθηκε αργά χθες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 νέες μετοχές ενώ σήμερα η εταιρεία προχωρά στην διαδικασία για την έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ που θα καλυφθεί από τη UBS με ιδιωτική τοποθέτηση (private placement).

Aς σημειωθεί ότι η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με υπερκάλυψη του ποσού που στόχευε να αντλήσει η εταιρεία. Προσφέρθηκαν κεφάλαια 2,2 δισ. ευρώ οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ισχυρό τόσο από μεγάλα διεθνή funds όπως Blackrock, Fierra, Blackstone και Norges όσο και από εγχώριους παίκτες, εφοπλιστές και επιχειρηματίες.

H ΑΜΚ και το oμόλογο έχουν ως στόχο να διατηρηθεί ο δανεισμός σε υγιή επίπεδα και ο όμιλος να προωθήσει το φιλόδοξο επενδυτικό του σχέδιο. Σημειώνεται ότι προωθεί επενδύσεις 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στον τομέα ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους άλλους τομείς δραστηριότητας του ομίλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέρος του πλάνου θα χρηματοδοτηθεί από project finance και το υπόλοιπο με τα κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, ο όμιλος προχωρεί και στην έκδοση ομόλογου 300 εκατ. ευρώ ολοκληρώνοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή βάση που θα απαιτηθεί για τις επενδύσεις των επομένων ετών.