Επιχειρήσεις

«Το Μάννα» Τσατσαρωνάκη: Επένδυση της Elikonos Capital στο κρητικό παξιμάδι

Η συμφωνία αφορά απόκτηση από το fund του 24,94% του μετοχικού κεφαλαίου της κρητικής βιομηχανίας
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Φωτογραφία iStock
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Μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο της βιομηχανίας «To Μάννα» Τσατσαρωνάκη απέκτησε το επενδυτικό fund Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF της Elikonos Capital.

Η συμφωνία, κατά πληροφορίες αφορά συμμετοχή του fund στο 24,94% του μετοχικού κεφαλαίου της κρητικής βιομηχανίας αρτοσκευασμάτων με ειδίκευση στο παξιμάδι. Πρόκειται για εξέλιξη που σηματοδοτεί επέκταση της βιομηχανίας σε νέες κατηγορίες, όπως το ψωμί και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό ενώ το fund Elikonos 3 που υποστηρίζεται από έμπειρα στελέχη της αγοράς -Τάκης Σολωμός, Παντελής Παπαγεωργίου και Δημήτρης Βιδάκης- ενισχύει το αποτύπωμά του στη βιομηχανία τροφίμων.

Το Μάννα Τσατσαρωνάκη είναι μια ελληνική αρτοβιομηχανία που καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη διατηρώντας ηγετική θέση στην αγορά παξιμαδιού στην Ελλάδα, η αξία της οποίας στα σούπερ μάρκετ ξεπέρασε πέρυσι 56,8 εκατ. ευρώ ενώ το πρώτο πεντάμηνο του 2026 τρέχει με ανάπτυξη 9,1%.

Η εταιρεία της οικογένειας Τσατσαρωνάκη ελέγχει μερίδιο πάνω από 32% στην κατηγορία με ετήσιο τζίρο 16,5 εκατ. ευρώ. Στην κατάταξη ακολουθεί η ιδιωτική ετικέτα και μετά οι υπόλοιποι παίκτες. Η εταιρεία φέρεται να εμφανίζει πωλήσεις που αυξάνονται με ρυθμό διπλάσιο της αγοράς, ήτοι 20% από 10% αντίστοιχα.

Σημαντικό ρόλο στη νέα σελίδα της στρατηγικής της εταιρείας «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκη έχει το σχέδιο ανάπτυξης του πρώην εργοστασίου της Κατσέλης στις Αχαρνές. Υπενθυμίζεται ότι έχει εξασφαλίσει έγκριση επένδυσης ύψους 14,31 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής στις εγκαταστάσεις αυτές, όπου έχουν ήδη μεταφερθεί logistics και διοικητικές υπηρεσίες της κρητικής αρτοβιομηχανίας. Η πρώτη γραμμή παραγωγής στο σημείο προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027.

Η Ελένη Τσατσαρωνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας «To Μάννα» Ν. Τσατσαρωνάκης σχολίασε ότι η συνεργασία με το Elikonos 3 αποτελεί μια σημαντική στιγμή και μια αναγνώριση της διαδρομής της εταιρείας με αφετηρία την Κρήτη και οδηγό την ποιότητα ενώ ο Δημήτρης Βιδάκης, Partner της Elikonos Capital, σχολίασε επίσης την στρατηγική συνεργασία τονίζοντας την φιλοδοξία να υποστηριχθεί η επιτάχυνση της ανάπτυξης της εταιρείας, η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και η αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

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