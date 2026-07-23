Η Nestle πουλάει το 50% της δραστηριότητας εμφιαλωμένου νερού, εστιάζει σε καφέ και σνακς

Η Nestle πουλάει το ήμισυ της δραστηριότητάς της στο εμφιαλωμένο νερό έναντι 3 δισ. ευρώ καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος, Φιλίπ Ναβρατίλ, προωθεί το σχέδιό του για αναδιάρθρωση της ελβετικής εταιρείας τροφίμων, σε μια συγκυρία που ο κλάδος καφέ και σνακ καταγράφει υψηλές επιδόσεις.

Η Nestle πουλάει ένα χαρτοφυλάκιο σημάτων που περιλαμβάνουν γνωστές μάρκες νερού όπως Perrier και S.Pellegrino, στην Platinum Equity, έναν όμιλο ιδιωτικών κεφαλαίων. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας 50-50 με την επωνυμία Peranel, με εταιρική αξία 4,9 δισ. ευρώ.

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Η Nestle με αυτή την κίνηση στοχεύει στην επανεστίαση σε βασικές μάρκες έχοντας αρχίσει να ξετυλίγει τη στρατηγική της από τον Απρίλιο, όταν ανακοίνωσε την πώληση της αλυσίδας Blue Bottle Coffee ενώ επιδιώκει να πουλήσει και την προβληματική μονάδα βιταμινών της και την δραστηριότητα παγωτού.

Οι δραστηριότητες εμφιαλωμένου νερού της Nestle αντιμετωπίζουν προβλήματα τα τελευταία χρόνια, λόγω της χαμηλής καταναλωτικής ζήτησης και των ερευνών και αγωγών που σχετίζονται με τη χρήση μεθόδων φιλτραρίσματος και επεξεργασίας σε ορισμένα προϊόντα εμφιαλωμένου νερού.

Εντωμεταξύ, brands του ομίλου όπως ο κατασκευαστής των καψουλών Nespresso και οι σοκολατένιες μπάρες KitKat ανέφεραν αύξηση 3,6% στις οργανικές πωλήσεις το α’ εξάμηνο, έναντι 3,5% που ανέμεναν οι αναλυτές.

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Ας σημειωθεί ότι λιγότερο από ένα χρόνο από την έναρξη της θητείας του, ο Navratil θέλει να δείξει ότι μπορεί να αυξήσει με βιώσιμο τρόπο τον όγκο πωλήσεων, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος. Ο κλάδος του καφέ κατέγραψε οργανική αύξηση πωλήσεων 7,5% το α’ εξάμηνο, με οδηγό τη Nescafe, ενώ η ανάπτυξη στα τρόφιμα και τα σνακ οφείλεται σε μάρκες όπως Maggi και KitKat.

Οι μετοχές της Nestle έχουν αυξηθεί κατά 9,4% μέχρι στιγμής φέτος και περίπου 11% τους τελευταίους 12 μήνες, ξεπερνώντας την ανταγωνίστρια Unilever, η οποία έχει υποχωρήσει κατά 3,3% από τον περασμένο Ιούλιο.