Επέκταση σε νέες χώρες του εξωτερικού για τη ΔΕΗ Blue με στόχο ηγετική θέση στην ηλεκτροκίνηση

Την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση θα επιχειρήσει να επεκτείνει στο εξής στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης η ΔΕΗ Blue, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο γενικός διευθυντής, Μιλτιάδης Μπαμπίλης.

Μιλώντας στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, ο κ. Μπαμπίλης αναφέρθηκε αρχικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες φόρτισης στη χώρα μας. Η ΔΕΗ θεωρεί βασικό το να προσπαθήσει το κράτος να αφήσει τον ιδιωτικό τομέα να υλοποιήσει τα σχέδιά του για το δίκτυο φόρτισης. “Χρειάζεται να αρθούν τα εμπόδια και η ιδιωτική πρωτοβουλία θα λύσει τα προβλήματα. Η εφευρετικότητα και η ανάγκη της αγοράς θα βρει τις λύσεις”, σχολίασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, το ρυθμιστικό πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης κρίνεται πεπαλαιωμένο στη χώρα μας. Δημιουργήθηκε το 2019 και από τότε οι εξελίξεις, τόσο οι τεχνολογικές όσο και οι οικονομικές, υπήρξαν ραγδαίες.

Ένα παράδειγμα είναι το καθεστώς αδειοδότησης των σταθμών φόρτισης, που είναι παρωχημένο και εμποδίζει την υλοποίηση των εγκαταστάσεων φορτιστών. Οι απαιτήσεις που θέτει το πλαίσιο είναι εξωπραγματικές και δυσανάλογα βαριές για το όφελος του επενδυτή, υπογράμμισε ο κ. Μπαμπίλης.

Έπειτα, ένα ακόμη προβληματικό σημείο έχει να κάνει με τους Δήμους, που κανονικά πρέπει να είναι ο βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Με βάση το σχεδιασμό της Πολιτείας, θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει τα δημοτικά προγράμματα για τους φορτιστές (ΣΦΗΟ), αλλά μέχρι σήμερα ούτε 10 εξ αυτών δεν υλοποιήθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μιλάμε δυνητικά για 30.000 θέσεις φόρτισης που θα μας έφερναν σε τροχιά επίτευξης του στόχου που έχει θέσει η χώρα μας. Το εμπόδιο είναι η έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών και νομικής υποδομής στους Δήμους για να τρέξουν τους διαγωνισμούς. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι εδώ για να τους βοηθήσει, αρκεί να υπάρχει πρόβλεψη από το κράτος και να μην ορίζει μηχανισμούς που δεν ωφελούν τους Δήμους», εξήγησε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΗ Blue.

Ένα ακόμη παράδειγμα για την προβληματική κατάσταση είναι ότι η αδειοδοτική διαδικασία απαγορεύει την εγκατάσταση φορτιστών σε αδόμητα οικόπεδα, τα οποία έτσι παραμένουν αναξιοποίητα, παρά τον σημαντικό αριθμό τους σε αρκετούς δήμους.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η ΔΕΗ Blue επικοινωνεί τα προβλήματα στην Πολιτεία, αλλά μέχρι στιγμής δεν δηλώνει ικανοποιημένη από το βαθμό που υιοθετούνται οι προτάσεις της.

Η εταιρεία έχει πρωταγωνιστήσει, πάντως, μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο κλάδο, έχοντας το μεγαλύτερο δίκτυο στη χώρα μας. Ενδεικτικό είναι ότι απορρόφησε το 80% των κονδυλίων με βάση το πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού» που πρόσφερε επιδότηση για τους φορτιστές. Αντιφατικό είναι, πάντως, το γεγονός ότι στους διαγωνισμούς των Δήμων το κριτήριο της επιδότησης παίρνει τη χειρότερη βαθμολογία, άρα πρόκειται για ένα ακόμη αχρείαστο εμπόδιο.

Κοιτάζοντας προς το άμεσο μέλλον, ο όμιλος ΔΕΗ έχει ανακοινώσει ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο σε βάθος τριετίας, όπου η ηλεκτροκίνηση παίζει σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα με τον κ. Μπαμπίλη, η ΔΕΗ Blue έχει επεκτείνει την παρουσία της στη Ρουμανία, με ορατή την προοπτική να γίνει ο ηγετικός παίκτης. Την ίδια στιγμή, προανήγγειλε σύντομα εξελίξεις και σε άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Τέλος, προκειμένου να φέρει εις πέρας τους στόχους, η ΔΕΗ στηρίζεται στο κατάλληλο μείγμα μεταξύ φορτιστών AC και ταχυφορτιστών DC, το οποίο θεωρεί κλειδί. Συνολικά μαζί με τη Ρουμανία το δίκτυό της διαθέτει 4.500 σημεία φόρτισης, εκ των οποίων πάνω από 700 είναι ταχυφορτιστές.