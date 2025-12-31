Έρχεται στις αρχές του 2026 το Κοινωνικό Ομόλογο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία

Το επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2025 και προβλέπει μεταξύ άλλων την έκδοση Κοινωνικού Ομολόγου για τους κατοίκους της περιοχής. Περισσότερες λεπτομέρειες για το χρόνο και τον τρόπο της έκδοσης έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, με απάντησή του σε ερώτηση βουλευτών.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ βρίσκεται στη διαδικασία της τελικής διαμόρφωσης των όρων του προγράμματος ομολόγου στη Δυτική Μακεδονία και στην προετοιμασία του πληροφοριακού δελτίου. Σημειώνει παράλληλα ότι η έκδοση μέχρι 5 εκατ. ευρώ είναι απλούστερη διαδικαστικά, καθώς δεν απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου, αλλά επαρκεί το πληροφοριακό δελτίο.

Έτσι, η ΔΕΗ στοχεύει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026. Η προσφορά θα απευθύνεται σε επενδυτές που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, δηλαδή φυσικά πρόσωπα των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς για τη συμμετοχή τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί ταυτότητα, ΑΦΜ, στοιχεία Μερίδας και Λογαριασμού Αξιογράφων του ΣΑΤ, όπως και έγγραφα που να αποδεικνύουν την εντοπιότητα, όπως κάποιος λογαριασμός.

Η ονομαστική αξία του κάθε ομολόγου θα είναι 100% με ελάχιστο όριο συμμετοχής 5 Ομολογίες και με σταθερή απόδοση 8%. Η διάρκεια θα είναι πενταετής με δυνατότητα για επανέκδοση.

Το ομόλογο θα εκδοθεί από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες με εγγύηση κάλυψης του συνόλου της έκδοσης από τη ΔΕΗ, που σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον από τους κατοίκους, τότε θα αναλάβει η ΔΕΗ να πάρει τις ομολογίες που περισσεύουν.

Ο κάτοχος των ομολόγων σε περίπτωση που θέλει να απο-επενδύσει, θα έχει τη δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής μετά τους 18 μήνες από την έκδοση.

Τέλος, σε περίπτωση που η ζήτηση των επενδυτών ξεπεράσει την έκδοση, τότε θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά επενδυτή αναλογικά.