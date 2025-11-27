Έρχονται 2.500 σύγχρονοι σταθμοί φόρτισης από τη ΔΕΗ εντός διετίας

Στην εγκατάσταση 2.500 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων προχωρά η ΔΕΗ, μέσω έργου προϋπολογισμού 15,7 εκατ. ευρώ. Ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε ήδη στη σχετική ιστοσελίδα της επιχείρησης και οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.

Στόχος της ΔΕΗ είναι οι νέοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων να εγκατασταθούν μέσα στους επόμενους 24 μήνες, ενισχύοντας έτσι το εθνικό δίκτυο φόρτισης, ενόψει και των πράσινων εθνικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις τόσο στην ηπειρωτική χώρα, όσο και στα νησιά. Επίσης, προβλέπονται διάφορα επίπεδα ισχύος ανά σταθμό, με τους ισχυρότερους να φτάνουν τα 360 kW, προσφέροντας έτσι πολύ χαμηλό χρόνο επαναφόρτισης για τους οδηγούς.

Μόλις φέτος τον Αύγουστο, το δίκτυο φόρτισης της ΔΕΗ ξεπέρασε τα 3.000 σημεία σε 800 τοποθεσίες ανά τη χώρα, γεγονός που σημαίνει ότι σε δύο χρόνια θα αγγίξει τα 5.500 σημεία μέσω της πρόσθετης επένδυσης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το νέο εγχείρημα εντάσσεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο για της ΔΕΗ, το οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα και προβλέπει συνολικές επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία.

Το πλάνο κινείται γύρω από το σύνολο των επιμέρους τομέων κατανάλωσης και ζήτησης ενέργειας, με έμφαση μεταξύ άλλων στις ΑΠΕ, τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, τα δίκτυα, τη λιανική, τα κέντρα δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη.