Η Blackstone «ψηφίζει» Ελλάδα: Αποκτά το μερίδιο του CVC στη Skroutz σε συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία σε 635 εκατ. ευρώ

Η Blackstone συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην πλατφόρμα Skroutz εξαγοράζοντας μετοχές από τη συμμετοχή της CVC Capital Partners και ενισχύοντας έτσι το αποτύπωμά της στη χώρα.

Οι ιδρυτές της Skroutz θα πουλήσουν ένα μέρος των μετοχών τους στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Blackstone, αλλά θα διατηρήσουν ένα μερίδιο διατηρώντας την ηγεσία της επιχείρησης, με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου να παραμένει διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με δήλωση που επικαλείται το Bloomberg News.

Η συμφωνία, της οποίας οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, αποτιμά την Skroutz σε 635 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι η Skroutz αναπτύσσει δραστηριότητα και πέρα ​​από την εγχώρια αγορά, σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία ενώ προσφέρει περισσότερα από 12 εκατ. προϊόντα από περίπου 9.000 εμπόρους σε 2,5 εκατ. ενεργούς χρήστες. Λειτουργεί επίσης μεταξύ άλλων υπηρεσίες logistics, last mile, υπηρεσίες εκπλήρωσης παραγγελιών, υπηρεσίες fintech και retail media.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις ως μια χώρα πρότυπο δημοσιονομικής σύνεσης, με ρυθμό ανάπτυξης ταχύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Άλλες συμμετοχές της Blackstone στην Ελλάδα περιλαμβάνουν την Hotel Investment Partners, η οποία κατέχει ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, και τον φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίων Fraport Greece, ο οποίος διαχειρίζεται περιφερειακά αεροδρόμια σε περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και η Κρήτη.

Εν τω μεταξύ, η CVC ήταν από τις πρώτες μεγάλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που εισήλθαν στην ελληνική αγορά, όπου έχει υποστηρίξει εταιρείες όπως η Hellenic Healthcare Group, η ασφαλιστική εταιρεία Εθνική και η ΔΕΗ.