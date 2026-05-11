Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121‬ εκατ. ευρώ και συνολικά έσοδα 250 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο

Κέρδη μετά από φόρους 121‬ εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο του 2026 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου που εμφάνισε καθαρά έσοδα από τόκους 181 εκατ. ευρώ και συνολικά έσοδα 250 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Παναγιώτου, η Τράπεζα Κύπρου ξεκίνησε τη χρονιά δυναμικά, με την απόδοση να υποστηρίζεται από την σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους και την συνεχή πειθαρχημένη διαχείριση των εξόδων. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων προς δάνεια να μειώνεται περαιτέρω σε περίπου 1%.

Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε 829 εκατ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο 2026, με αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων να αυξηθεί κατά 2% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από ζήτηση για δάνεια τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική βάση, που στην πλειονότητά της είναι λιανική παρέμεινε σταθερή στα 22,3 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου, το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας συνεχίζει να ενισχύει τον ισολογισμό. Επίσης, ανακοίνωσε δύο στοχευμένες εξαγορές για περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου και ανάπτυξη του ισολογισμού: την απόκτηση συμμετοχής 26% στη Wealthyhood για να προσφέρει ψηφιακή πρόσβαση στους πελάτες του τομέα ιδιωτών σε ένα εύρος μετοχών και ETFs και την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και περίπου 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως.

Η κυπριακή οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα και σταθερή ανάπτυξη παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι πρόσφατες επίσημες προβλέψεις εκτιμούν ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 2,7% και 2,9% για το 2026 που αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Παρά την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία να παραμένουν αβέβαιες, η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε θέση ισχύος για να διαχειριστεί την περίοδο αυτής, σύμφωνα με τη διοίκησή της που σημειώνει ότι το αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο, η συνεχιζόμενη ισχυρή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ισχυρή κεφαλαιακή θέση και η ρευστότητα καθώς και η αποδεδειγμένη ικανότητα της υλοποίησης της στρατηγικής, την τοποθετούν σε θέση ισχύος για να προσφέρει ελκυστικές και συνετές αποδόσεις στους μετόχους.