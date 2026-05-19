ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος κατά 2,6% ο τζίρος των επιχειρήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Οι επιχειρήσεις του τομέα των κατασκευών είδαν αύξηση κατά 17%
Αύξηση της τάξης του 2,6% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) και ανήλθε σε 111.272 δισ. ευρώ, έναντι των 108.480 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον μεγαλύτερο τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευών(17,4%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (1%).

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάρτιο 2026 ανήλθε σε 34.78 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, που είχε ανέλθει 31.06 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές (27,3%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (1,3%).

