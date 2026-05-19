Μητσοτάκης: Άλμα παραγωγικότητας η επένδυση της Coca-Cola 3E στο Σχηματάρι – Εξαγγελίες για τη βιομηχανία από τα εγκαίνια

Εύσημα στην ομάδα διοίκησης του διεθνούς ομίλου Coca-Cola HBC και της ελληνικής εταιρείας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαινία της νέας μονάδας παραγωγής PET στο εργοστάσιο της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι, από όπου έκανε εξαγγελίες για τη στήριξη της βιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει δώσει η κυβέρνηση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια, πέρα από το παράδειγμα της Coca-Cola 3Ε. «Έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και για αυτό έχει αυξηθεί η βιομηχανική παραγωγή περισσότερο από 20% τα τελευταία 7 χρόνια, έχουμε 3.000 εταιρείες μεταποίησης, η απασχόληση στον κλάδο ανέβηκε τα τελευταία χρόνια σχεδόν 20%…».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κλίμα πολιτικής σταθερότητας, ως προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Παράλληλα, τόνισε πως η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το κράτος μπορεί να οικοδομήσει την Ελλάδα που ευημερεί, καθώς πρόκειται για βήμα που μας φέρνει κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα. «Χρειαζόμαστε επιχειρήσεις με μέγεθος που επενδύουν στη σύγχρονη τεχνολογία», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρκετές φορές στις προεκλογικές του δεσμεύσεις, ιδιαίτερα στη μείωση των φόρων ενώ πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση οφείλει να επενδύει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ειδικά για τη βιομηχανία “το είπαμε, το κάναμε” είναι διαρκές σύνθημα. 20 από τους 83 φόρους που έχουμε μειώσει αφορούν ευθέως τη βιομηχανία. Έχουμε πάρει μια συνειδητή επιλογή που έχει ως αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις ύψους 3,1 δισ. ευρώ σε τομείς που θεωρούμε ότι έχουμε σημαντικά πλεονεκτήματα όπως ο τομέας των ποτών και των τροφίμων»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ανάμεσα στις 12 σημαντικές μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το διοικητικό βάρος για την επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκείς συζητήσεις με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. «Ξέρουμε καλά ότι η αγορά εργασίας αλλάζει. Ξέρουμε ότι ψάχνετε εξειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να στηρίξουμε την τεχνική εκπαίδευση και να την κάνουμε ελκυστική για τους νέους» είπε μεταξύ άλλων τονίζοντας για την Coca-Cola 3E ότι μια εταιρεία όπως αυτή μπορεί να προσφέρει καλύτερες αμοιβές και ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον.

Το ύψος της επένδυσης

Τα εγκαίνια της νέας παραγωγικής μονάδας έγιναν παρουσία του Αναστάση Δαυίδ, επικεφαλής του ομίλου Coca-Cola HBC, καθώς και του διευθύνοντος συμβούλου της Coca-Cola HBC, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς. Πρόκειται για μια νέα γραμμή παραγωγής, μια επένδυση 20 εκατ. ευρώ που επιτρέπει στην εταιρεία να εισάγει βιώσιμες καινοτομίες ενώ σύμφωνα με την ηγεσία του ομίλου θα επενδυθούν και πάνω από 31 εκατ. ευρώ στο κέντρο διανομής Αθηνών έως το 2028. Αυτές οι επενδύσεις ανεβάζουν στα 180 εκατ. ευρώ τις συνολικές επενδύσεις τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Chief operating officer, Νάγια Καλογεράκη, ανέφερε ότι οι μεγάλες εταιρείες ξεχωρίζουν από τη νοοτροπία και τη συνέπεια με την οποία εξελίσσονται, ενώ πρόσθεσε πως σήμερα 1.800 άνθρωποι εργάζονται στην εταιρεία, η οποία λειτουργεί 4 παραγωγικές μονάδες εξάγοντας από την Ελλάδα προϊόντα σε 16 αγορές.

Ο Γενικός Διευθυντής, Σβέτοσλαβ Ατανάσοβ, ανέφερε: «έχουμε ομάδα με 426 άτομα που δουλεύουν εδώ και συμβάλουμε στην οικονομία», ενώ επισήμανε πως «οι δραστηριότητες μας δημιουργούν 2,2 δισ. ευρώ σε επίπεδο ΑΕΠ και επίπτωσης στο ΑΕΠ». Παράλληλα, ανέφερε ότι η εταιρεία έχει δημιουργήσει πάνω από 57.000 έμμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ από το 2027 και μετά, πάνω από 55.000 νέα άτομα έχουν επωφεληθεί με εκπαιδεύσεις για τη μελλοντική τους καριέρα.