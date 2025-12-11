FinTHESIS: Ένας χρόνος καινοτομίας στη στεγαστική πίστη

Συμπληρώνοντας μόλις έναν χρόνο λειτουργίας, η FinTHESIS έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά στεγαστικών δανείων. Με στόχο την απλοποίηση και ψηφιοποίηση μιας διαδικασίας που μέχρι σήμερα θεωρείται πολύπλοκη και χρονοβόρα, η εταιρεία παρουσίασε το e-stegastiko, μια καινοτόμα end-to-end πλατφόρμα που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με την απαραίτητη ανθρώπινη συμβουλευτική υποστήριξη.

Η FinTHESIS, δημιουργός του e-stegastiko, έχει ως αποστολή τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα. Μέσω μιας ομάδας πιστοποιημένων συμβούλων, προσφέρει εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κάθε υποψήφιο δανειολήπτη, διασφαλίζοντας διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Επιπλέον, εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί, οι σύμβουλοι μπορούν να τον παραπέμψουν σε συνεργαζόμενους επαγγελματίες real estate για την εύρεση ακινήτου.

Παράλληλα, η FinTHESIS επενδύσει σε στρατηγικές συνεργασίες με τραπεζικά ιδρύματα και δίκτυα μεσιτών, συμμετέχει σε ενημερωτικές δράσεις και roadshows, και δίνει έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και κινητοποίηση της ομάδας της.

Το e-stegastiko αποτελεί το ψηφιακό εργαλείο που μεταφέρει τη φιλοσοφία της FinTHESIS στην πράξη. Πρόκειται για μια σύγχρονη πλατφόρμα που επιτρέπει στον χρήστη να συγκρίνει σε πραγματικό χρόνο προγράμματα στεγαστικού δανείου από πολλές τράπεζες, να υποβάλει αίτηση εξ αποστάσεως, να λαμβάνει εξατομικευμένες προτάσεις βάσει του οικονομικού του προφίλ και των οικογενειακών του αναγκών και να ενημερώνεται αυτόματα για κάθε στάδιο της αίτησής του.

Η ταυτοποίηση του χρήστη πραγματοποιείται με ασφάλεια μέσω OTP, προστατεύοντας τα προσωπικά του δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα λειτουργεί ως το ψηφιακό σημείο εισόδου και διαχείρισης της αίτησης στεγαστικού, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να προσφέρει ταχύτητα, διαφάνεια και ευκολία, πάντα με την ανθρώπινη υποστήριξη της FinTHESIS στο πλευρό του πελάτη.

Η ανάπτυξη ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα με Agile μεθοδολογία και ενσωμάτωση state-of-the-art τεχνολογιών (mobile-first design, ασφαλή data flows, διαλειτουργικότητα μέσω APIs όπου απαιτείται).

Αποτελέσματα Δεκέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025

Ενδεικτικό της ανάγκης που είναι εμφανή στην αγορά, είναι το γεγονός ότι φέτος η FinTHESIS υποστήριξε περισσότερους από 1.500 υποψήφιους δανειολήπτες – νοικοκυριά και ιδιώτες -, βοηθώντας τους να ολοκληρώσουν γρήγορα και σωστά μια αίτηση στεγαστικού δανείου που τους ταιριάζει, σε οποιαδήποτε τράπεζα της επιλογής τους, και με ποσοστό προέγκρισης 90% στα δάνεια. Οι δανειολήπτες απολαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες, με ταχύτητα, διαφάνεια και άμεση καθοδήγηση, χωρίς την ανάγκη πολύωρης ή πολυήμερης μετακίνησης από τράπεζα σε τράπεζα.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τον πρώτο χρόνο παρουσίας της στην αγορά, έχει ήδη καταγράψει συνολική παραγωγή αιτημάτων άνω των 250 εκατ. ευρώ, ενώ έχει συμβάλει σε εγκεκριμένες δανειοδοτήσεις που φθάνουν τα 30 εκατ. ευρώ.

Καταγράφηκαν επίσης περισσότεροι από 400.000 επισκέπτες στο site της FinTHESIS και περισσότερες από 780.000 συνολικές προβολές σελίδων. Τα δεδομένα αυτά τεκμηριώνουν τη συνεχή ανάπτυξη, την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των χρηστών και τη σταθερή διείσδυση του e-stegastiko ως ψηφιακού σημείου αναφοράς για τη στεγαστική πίστη στην Ελλάδα.

Στρατηγικές συνεργασίες & οικοσύστημα

Η FinTHESIS έχει συνεργασία με 150 μεσίτες ακινήτων και έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με το δίκτυο Golden Home και το Military Club, προσφέροντας, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, μια ολοκληρωμένη εμπειρία μέσω παραπομπής από τους συμβούλους της εταιρείας.

Καινοτομία & Τεχνολογία

Το e-stegastiko δεν είναι απλώς ένα εργαλείο σύγκρισης επιτοκίων, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που συνδυάζει αυτοματοποίηση με ανθρώπινη συμβουλευτική.

Ανθρώπινη διάσταση

Η εμπειρία χρήστη ενισχύεται από πιστοποιημένους συμβούλους, που καθοδηγούν τον πελάτη σε κάθε στάδιο.

Πελάτης δήλωσε για τη FinTHESIS: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα της FinTHESIS για την άψογη συνεργασία σχετικά με την έκδοση του στεγαστικού μου δανείου. Ξεχώρισαν για τη σοβαρότητα, την ικανότητα και την πραγματική διάθεση να με καθοδηγήσει σε κάθε βήμα, με στόχο να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός τους έκαναν τη διαδικασία ξεκάθαρη και αποτελεσματική, κάτι που εκτίμησα ιδιαίτερα. Τους ευχαριστώ για την καθοριστική συμβολή του και αναγνωρίζω ότι η FinTHESIS προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, κάτι που την κάνει μια εξαιρετική επιλογή».

Βραβεύσεις & αναγνώριση

Η FinTHESIS έχει υποβάλει υποψηφιότητα για το βραβείο Best Digital Platform και συμμετείχε σε κλαδικά συνέδρια/roadshows, παρουσιάζοντας το e-stegastiko ως case study ψηφιακού μετασχηματισμού.

Προοπτική & όραμα

Επέκταση του οικοσυστήματος με νέες υπηρεσίες.

Ενίσχυση της εμπειρίας χρήστη με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και αυτοματοποίησης.

Διερεύνηση συνεργασιών για επέκταση σε άλλες αγορές.

Ο Γενικός Διευθυντής της FinTHESIS FSC Ανδρέας Πρωτόπαπας δήλωσε: «Με τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας, η FinTHESIS FSC επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην παροχή αξιόπιστων και καινοτόμων υπηρεσιών, αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των διαδικασιών μας, κάτι που αξιολογείται από τους πελάτες μας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, θέσαμε ισχυρά θεμέλια, επενδύσαμε σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και αναπτύξαμε τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός διαρκώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος. Η πρόοδος που έχουμε επιτύχει αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια της ομάδας μας και την εμπιστοσύνη των συνεργατών και πελατών μας. Προχωρούμε στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας με ξεκάθαρη στρατηγική και με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και υποδομών, ενισχύοντας την ποιότητα και τη συνολική αξία των υπηρεσιών μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη συμβολή μας στην τεχνολογική και επιχειρησιακή εξέλιξη του κλάδου».