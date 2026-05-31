Γιούρι Κοσιούκ: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς» του κοτόπουλου που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Ο Γιούρι Κοσιούκ χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ο «άρχοντας» ων πουλερικών, έχοντας δημιουργήσει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που εκτείνεται από τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων έως το λιανεμπόριο και τις εξαγωγές, ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε και στην ελληνική αγορά με την εξαγορά της Νιτσιάκος.

Μέσω της Myronivsky Hliboprodukt (MHP), της εταιρείας που ίδρυσε το 1998 και εξαγόρασε τη Νητσιάκος, έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στην αγορά πουλερικών της χώρας του και να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής βιομηχανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκαταλέγεται στους 10 πλουσιότερους ανθρώπους της Ουκρανίας, ενώ σύμφωνα με το Forbes, η προσωπική του περιουσία ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια. Η περιουσία του συνδέεται άμεσα με τη δυναμική ανάπτυξη της MHP, η οποία σήμερα ελέγχει περίπου το 60% της παραγωγής πουλερικών της χώρας, εκτρέφοντας σχεδόν 300 εκατομμύρια κοτόπουλα ετησίως.

Από broker σε επιχειρηματικό κολοσσό

Η επιχειρηματική πορεία του Κόσιουκ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κατά τη μεταβατική περίοδο που ακολούθησε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αρχικά εργάστηκε ως broker και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο μετάλλων, σιτηρών και φυσικού αερίου.

Το 1998 και έπειτα από ήδη μια αποτυχημένη προσπάθεια στον χώρο των τροφίμων, ίδρυσε τη MHP, επενδύοντας σε ένα πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής που συνδύαζε καλλιέργειες, ζωοτροφές, εκτροφή πουλερικών και μεταποίηση τροφίμων. Η στρατηγική αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα εκρηκτική ανάπτυξη του ομίλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επέκταση της MHP και η παρουσία στην Κύπρο

Σήμερα η MHP απασχολεί περισσότερους από 39.000 εργαζομένους και διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες. Ο όμιλος λειτουργεί μέσω της κυπριακής MHP SE, με έδρα τη Λεμεσό και μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους αγροδιατροφικούς ομίλους της Ευρώπης.

Οι γεωργικές εκτάσεις που διαχειρίζεται στην Ουκρανία ξεπερνούν τα 300.000 εκτάρια, ενώ το 2019 εξαγόρασε την Perutnina Ptuj και το 2025 την ισπανική UVESA.

Παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσεται, καταγράφοντας το 2025 έσοδα 3,77 δισ. δολαρίων και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία. Σύμφωνα με το WattPoultry, η MHP αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη.

Επιρροή και στην πολιτική σκηνή

Το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ο τότε πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο τον διόρισε αναπληρωτή επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης με αρμοδιότητες στον τομέα της άμυνας και του εφοδιασμού. Αν και η θητεία του ήταν σύντομη, παρέμεινε σύμβουλος του προέδρου, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Σήμερα ο Γιούρι Κόσιουκ θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της ουκρανικής οικονομίας, έχοντας μετατρέψει μια εταιρεία πουλερικών σε έναν διεθνή όμιλο με καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων.