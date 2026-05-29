ΔΕΗ: Με 33,4% συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο μετά την ΑΜΚ

Το πόσο με το οποίο μετέχει το Ελληνικό Δημόσιο στο μετοχικό της κεφάλαιο ανακοίνωσε την Παρασκευή (29.5.2026) η ΔΕΗ, δίνοντας στη δημοσιότητα τη συμμετοχή του πριν και μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ).

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σε συνδυασμό με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, πριν από την ΑΜΚ της ΔΕΗ, το Ελληνικό Δημόσιο είχε έμμεση συμμετοχή ύψους 35,3% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»), της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Αφού ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της ΔΕΗ Ελληνικό Δημόσιο απέκτησε άμεση συμμετοχή στη ΔΕΗ που αντιστοιχεί στο 11,58% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ (δηλαδή 69.180.631 μετοχές), ενώ η ΕΕΣΥΠ δεν πήρε μέρος στην ΑΜΚ της ΔΕΗ.

Έτσι, η άμεση συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στη ΔΕΗ αντιστοιχεί πλέον σε ποσοστό 21,82% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ (δηλαδή 130.349.860 μετοχές).

Μετά από την εξέλιξη αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει άμεσα ποσοστό 11,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ, και έμμεσα (διά της ΕΕΣΥΠ της οποίας είναι μοναδικός μέτοχος) ποσοστό 21,82% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.

Έτσι λοιπόν προκύπτει ότι η συνολική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο άμεση όσο και έμμεση, ανέρχεται σε 199.530.491 μετοχές ΔΕΗ, που αντιστοιχούν στο 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.