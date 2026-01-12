Goldman Sachs: Πιθανή πτώση των τιμών του πετρελαίου το 2026 λόγω υπερπροσφοράς

Χαμηλότερα αναμένεται να κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου το 2026, καθώς η έντονη αύξηση της προσφοράς δημιουργεί πλεόνασμα στην αγορά, σύμφωνα με εκτίμηση της Goldman Sachs.

Η επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι, παρότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη Ρωσία, τη Βενεζουέλα και το Ιράν θα συνεχίσουν να προκαλούν έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, η γενική τάση αναμένεται να είναι πτωτική.

Η Goldman Sachs διατηρεί τις προβλέψεις της για τη μέση τιμή του πετρελαίου το 2026 στα 56 δολάρια το βαρέλι για το Brent και στα 52 δολάρια για το WTI. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι τιμές ενδέχεται να αγγίξουν τα χαμηλότερα επίπεδα τους στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, περίπου στα 54 δολάρια για το Brent και στα 50 δολάρια για το WTI, καθώς αυξάνονται τα αποθέματα πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ.

«Η αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και η πρόβλεψή μας για πλεόνασμα 2,3 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα το 2026 υποδηλώνουν ότι η εξισορρόπηση της αγοράς πιθανόν θα απαιτήσει χαμηλότερες τιμές πετρελαίου το 2026, προκειμένου να επιβραδυνθεί η αύξηση της προσφοράς εκτός ΟΠΕΚ και να υποστηριχθεί η σταθερή αύξηση της ζήτησης, εκτός αν υπάρξουν μεγάλες διαταραχές στην προσφορά ή περικοπές στην παραγωγή του ΟΠΕΚ», δήλωσε χθες (11.1.2026) η Goldman Sachs.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Brent διαπραγματεύονταν γύρω στα 63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI στα 59 δολάρια. Την περασμένη χρονιά, και οι δύο δείκτες κατέγραψαν τη χειρότερη ετήσια επίδοσή τους από το 2020, με πτώση σχεδόν 20%.

Η έμφαση των αμερικανών πολιτικών στην ισχυρή προσφορά ενέργειας και τις σχετικά χαμηλές τιμές του πετρελαίου θα κρατήσει υπό έλεγχο την ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σημείωσαν οι αναλυτές της τράπεζας.

Οι τιμές αναμένεται να αρχίσουν να ανακάμπτουν σταδιακά το 2027, με την αγορά να επιστρέφει σε έλλειμμα καθώς η προσφορά εκτός ΟΠΕΚ επιβραδύνεται και η σταθερή αύξηση της ζήτησης συνεχίζεται, ανέφεραν αναλυτές της Goldman σε σημείωμα.

Η επενδυτική τράπεζα αναμένει ότι το Brent θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στα 58 δολάρια το 2027, ενώ το WTI θα κυμανθεί στα 54 δολάρια, αν και 5 δολάρια χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμησή της, επικαλούμενη αναβαθμίσεις στην προσφορά για το 2027 στις ΗΠΑ, τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία κατά 0,3, 0,4 και 0,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αντίστοιχα.

Η Goldman δήλωσε ότι αναμένει σημαντική ανάκαμψη των τιμών αργότερα αυτή τη δεκαετία, καθώς η ζήτηση θα αυξηθεί έως το 2040 μετά από χρόνια χαμηλών επενδύσεων μακρού κύκλου, με τις τιμές Brent/WTI για την περίοδο 2030-2035 να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 75/71 δολάρια, 5 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εκτίμησή της.

Οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις των τιμών είναι ελαφρώς αρνητικοί, δεδομένης της περαιτέρω αύξησης της προσφοράς εκτός ΟΠΕΚ, δήλωσε η Goldman, προσθέτοντας ότι δεν αναμένει περικοπές στην παραγωγή του ΟΠΕΚ, παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τη χαμηλή κερδοσκοπική θέση.

Τέλος, η Goldman Sachs συστήνει στους επενδυτές να διατηρούν short θέση στο Brent για την περίοδο από το τρίτο τρίμηνο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2028 για να εκφράσουν την άποψή της περί πλεονάσματος το 2026, ενώ προτείνει στους παραγωγούς πετρελαίου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο πτώσης των τιμών για το 2026.