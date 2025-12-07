Η Alpha Bank με ισχυρή παρουσία στο Rebrain Greece της Νέας Υόρκης ενισχύει τον στόχο του brain regain

Στην εκδήλωση του «Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη, που διοργανώνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και πραγματοποιείται σήμερα (7.12.2025), συμμετέχει η Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, τη δυναμική συμβολή της στο brain regain, με 102 προσλήψεις Ελλήνων του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια.

Η Alpha Bank είναι η πρώτη τράπεζα που έχει ως στρατηγική προτεραιότητα τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς έχει συμμετάσχει σε πέντε διεθνείς αποστολές τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει έρθει σε επαφή με πάνω από 900 Έλληνες επαγγελματίες από όλον τον κόσμο. Μάλιστα, έχει αναπτύξει εντός του ομίλου την κοινότητα των «Alpha Ithacans», που απαρτίζεται από 102 επιτυχημένους επαγγελματίες, οι οποίοι επέλεξαν την Alpha Bank για να συνεχίσουν την επαγγελματική πορεία τους και αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Με την παρουσία της στη Νέα Υόρκη, φιλοδοξεί να συναντήσει Έλληνες που σκέφτονται τον επαναπατρισμό τους και να τους προσελκύσει ως εργοδότης επιλογής.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η τράπεζα έχει επιδείξει σταθερά αποτελέσματα στην προσέλκυση εξιδεικευμένων στελεχών, ενώ έχει αναπτύξει μία σύγχρονη κουλτούρα, με σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων, στην προώθηση της καινοτομίας και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στην εξέλιξη των προτάσεών της προς τον πελάτη. Μάλιστα, έχει αποκτήσει ένα διεθνές outlook, που την καθιστά έναν ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό για επαγγελματίες που έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους στο εξωτερικό, καθώς η στρατηγική συνεργασία της με τη UniCredit επιτρέπει στα στελέχη της να συμμετέχουν στην υλοποίηση projects με διεθνή εμβέλεια.

Αύριο, Δευτέρα (8.12.2025), ο Deputy CEO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου και ο Investor Relations Director, Ιάσωνας Κεπαπτσόγλου, θα συμμετέχουν στο ετήσιο «Capital Link Forum», που προωθεί τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Η Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, Φραγκική Μελίσσα, σε δηλώσεις της, επεσήμανε ότι «το brain regain είναι ένα εθνικό στοίχημα. Στην Alpha Bank έχουμε διαμορφώσει ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, όπου τα στελέχη μας συνεισφέρουν με την εμπειρία τους, μπορούν να εργαστούν σε απαιτητικά και υψηλού επιπέδου projects και να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Σε έναν οργανισμό που μετασχηματίζεται γρήγορα, πιστέψαμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός το τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο της διασποράς. Γι’ αυτό και ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία “Alpha Ithacans”, με μια κοινότητα που μεγαλώνει συνεχώς από επαγγελματίες που βρίσκουν στην τράπεζά μας τη δική τους Ιθάκη, ενισχύοντας τις ομάδες μας με στελέχη διεθνούς εμπειρίας και οπτικής».