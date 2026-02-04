Η Alpha Bank προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον στο 7ετές ομόλογο senior preferred bond

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 750 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, η οποία προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Alpha Bank η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική κατεύθυνση, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και το πιστοληπτικό προφίλ της τράπεζας.

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 7 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης (call option) στα 6 έτη, και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια έκδοση που έχει υλοποιήσει έως σήμερα η τράπεζα. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,50%.

Παράλληλα, πρόκειται για το ομόλογο αντίστοιχου ύψους και διάρκειας με το χαμηλότερο περιθώριο τιμολόγησης που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα από ελληνική τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη πρόσβαση και το ισχυρό αποτύπωμα της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές. Είναι η δεύτερη συναλλαγή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την οποία η τράπεζα αντλεί με επιτυχία κεφάλαια από τη διεθνή αγορά, στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθεί ως προς τη διάρθρωση των κεφαλαίων της, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, την επέκταση του χρηματοδοτικού της προφίλ και την αποτελεσματική συμμόρφωσή της με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Στην αγορά συμμετείχαν πάνω από 127 επενδυτές, εκ των οποίων το 71% ήταν διαχειριστές κεφαλαίων και το 15% διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί. Στη συναλλαγή ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners) οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.