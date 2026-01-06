Η BYD ξεπερνά τις πωλήσεις της Tesla σε Γερμανία και Βρετανία

Η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία BYD ξεπέρασε τις πωλήσεις της Tesla στις δύο μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης το 2025, καθώς η BYD συνεχίζει την παγκόσμια επέκτασή της.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (6.1.2025) η Ομοσπονδιακή Αρχή Μεταφορών, στη Γερμανία η BYD κατέγραψε τον Δεκέμβριο περισσότερες από διπλάσιες πωλήσεις νέων οχημάτων σε σχέση με την Tesla. Για ολόκληρο το έτος, οι πωλήσεις αυτοκινήτων της στην μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης αυξήθηκαν οκταπλάσια, φτάνοντας τις 23.306, ενώ οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ, φτάνοντας τις 19.390.

Η BYD ξεπέρασε επίσης την Tesla στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της περιοχής για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο κατασκευαστής του Dolphin hatchback ξεπέρασε την Tesla τον Σεπτέμβριο και έκλεισε το έτος με 51.422 εγγραφές, σε σύγκριση με τις 45.513 της Tesla.

Η Tesla έχει ήδη παραχωρήσει τον τίτλο του κορυφαίου πωλητή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο στην BYD, μετά την αναφορά πτώσης 16% στις παραδόσεις του τέταρτου τριμήνου και τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση των πωλήσεων. Η BYD, αντίθετα, συνεχίζει να επεκτείνεται στο εξωτερικό, ακόμη και αν η δυναμική έχει επιβραδυνθεί στην εγχώρια αγορά λόγω της καταστολής των εκπτώσεων. Ο κατασκευαστής παρέδωσε 2,26 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025, έναντι 1,64 εκατομμυρίων της Tesla.

Η BYD και οι κινεζικές εταιρείες του κλάδου έχουν σημειώσει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν ακολούθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιβολή δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής. Η αυξανόμενη δημοτικότητα των κινεζικών μαρκών στη χώρα βοήθησε τη Βρετανία να πουλήσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια καινούργια αυτοκίνητα πέρυσι, με τις φθηνότερες τιμές τους να προσελκύουν τους καταναλωτές.

Η Tesla, αντίθετα, αντιμετωπίζει δυσκολίες σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού -εταιρείες όπως η Volkswagen, η Renault και η BMW έχουν επεκτείνει την γκάμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που προσφέρουν- και της αντίδρασης κατά των πολιτικών δραστηριοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου Έλον Μασκ.