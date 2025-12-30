Η Εγνατία Οδός περνάει στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Egis Projects για τα επόμενα 35 χρόνια

Σε ανακοίνωση, προχώρησε σήμερα (30.12.25) το Υπερταμείο για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της στην εταιρεία ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α.Ε., με αρχικούς μετόχους τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και EGIS PROJECTS S.A.S., για 35 έτη, έναντι εφάπαξ τιμήματος 1,275 δισ. ευρώ.

Η παραχωρησιούχος εταιρεία NEA ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, θα αναλάβει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων, συνολικού μήκους άνω των 1.000 χλμ., για τα επόμενα 35 έτη, με τις εγγυήσεις των αρχικών μετόχων και την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπερταμείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έναρξη της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον μεγαλύτερο οδικό άξονα της Βορείου Ελλάδας και την εξωστρέφεια της χώρας μέσω των οδικών συνδέσεων με τις γείτονες χώρες, με σημαντικά οφέλη για τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία συνολικά. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει την υλοποίηση εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης των οδικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων αναγκαίων έργων βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος τόσο στον κύριο οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού όσο και στους τρεις κάθετους οδικούς άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιόμετρων, οι οποίοι συνδέουν την Ελλάδα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των 35 ετών της σύμβασης παραχώρησης προβλέπεται να εκτελεστούν βαριές εργασίες συντήρησης του οδικού άξονα, ύψους άνω των 1,8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για εργασίες αντικατάστασης ασφαλτικών και οδοστρωμάτων, βαριάς συντήρησης τεχνικών έργων (γέφυρες, σήραγγες) αντικατάστασης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης (πινακίδες, διαγράμμιση) και αντικατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει επίσης την κατασκευή και λειτουργία 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και 12 σύγχρονων χώρων στάθμευσης και αναψυχής κατά μήκος του οδικού άξονα. Εντός πέντε ετών από την έναρξη της παραχώρησης θα ολοκληρωθούν σημαντικές επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του κεντρικού οδικού άξονα και την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι ώστε να αποκτήσει τεχνικές προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα κατοίκων και φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Η επίσημη ολοκλήρωση του διαγωνισμού που ενεργοποιεί τη σύμβαση παραχώρησης του μεγαλύτερου οδικού άξονα της χώρας , της Εγνατίας Οδού, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική οικονομία και τις εθνικές υποδομές. Το υψηλό τίμημα που καταβάλλεται ενισχύει τα δημόσια έσοδα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος επενδύσεων και αναβάθμισης του αυτοκινητοδρόμου. Με τη σύμβαση αυτή διαμορφώνουμε ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο μακροχρόνιας συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, με απτό όφελος για τους πολίτες, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία. Η Εγνατία Οδός αναβαθμίζεται σε έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, ικανό να στηρίξει τις μεταφορές, το εμπόριο και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τόνισε μετά το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού: «Με την ενεργοποίηση της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού ανοίγει ο κύκλος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μιας μεγάλης εθνικής υποδομής. Η Εγνατία Οδός διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, συνδέει τη χώρα με τα υπόλοιπα Βαλκάνια και αποτελεί βασικό διάδρομο εγχώριων και διεθνών μεταφορών, εμπορίου και τουρισμού. Από σήμερα ο αυτοκινητόδρομος εισέρχεται σε μια μακρά περίοδο συστηματικών επενδύσεων, βαριάς συντήρησης του συνόλου των υποδομών του: γέφυρες, σήραγγες, οδόστρωμα, σήμανση και στηθαία, τόσο στον κύριο άξονα όσο και στους κάθετους άξονες προς τα βόρεια σύνορα.Οι επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 35 ετών, καθώς και οι εκτεταμένες παρεμβάσεις κατά τα πρώτα πέντε έτη, προβλέπεται να βελτιώσουν ουσιαστικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας, την ποιότητα των μετακινήσεων για εκατομμύρια οδηγούς και φυσικά, τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα. Η κατασκευή 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) και 12 Χώρων Σταθμών Αναψυχής είναι αναγκαία έργα για την προσαρμογή του αυτοκινητόδρομου στις σύγχρονες προδιαγραφές. Στα άμεσα οφέλη συγκαταλέγονται η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων που συνεπάγεται το ετήσιο κόστος συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, καθώς και το υψηλό τίμημα που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο, υπέρ της ελάφρυνσης του χρέους. Μακροπρόθεσμα, η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού συνιστά μια εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, ο οποίος αποτελεί νευραλγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος οδικών υποδομών. Η Εγνατία Οδός περνά, σήμερα, σε μια νέα εποχή, με επίκεντρο τον πολίτη, την ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες».

Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το ξεκίνημα της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» προχώρησε σήμερα στο χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής και στην καταβολή του εφάπαξ τιμήματος ύψους 1,275 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών, με αντισυμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας («Υπερταμείο»).

Το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής σηματοδοτεί την έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis Projects, όπου το ποσοστό του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται σε 90%. Σημειώνεται ότι, καθώς το τίμημα θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμβάλλει για μία ακόμη φορά στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Μέσω των συνολικών επενδύσεων ανάταξης και βαριάς συντήρησης ύψους 3,8 δισ. ευρώ που θα υλοποιήσει ο παραχωρησιούχος, ο αυτοκινητόδρομος θα εκσυγχρονιστεί και θα αναβαθμιστεί σε όλα τα επίπεδα, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η λειτουργικότητά του και η εξυπηρέτηση των χρηστών.

Η Εγνατία Οδός αποτελεί τον μεγαλύτερο, εν λειτουργία, αυτοκινητόδρομο της χώρας, με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα, και έναν από τους μεγαλύτερους ενιαίους αυτοκινητοδρόμους στην Ευρώπη. Διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από Ανατολή προς Δύση, ξεκινώντας από το Λιμάνι Ηγουμενίτσας, που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία, και καταλήγοντας στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Λειτουργεί ως καταλύτης για τις επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα στους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας και του τουρισμού, συνδέοντας 11 πόλεις, 4 λιμάνια και 7 αεροδρόμια. Διευκολύνει ουσιαστικά το εμπόριο και τη μετακίνηση εντός της χώρας, φέρνοντας την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά στο μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, καθώς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η περιοχή επιρροής της συγκεντρώνει το 54% της αγροτικής παραγωγής και το 41% της συνολικής απασχόλησης στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της χώρας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός ενώνει τα μεγάλα οικονομικά και βιομηχανικά κέντρα της Δύσης με εκείνα της Ανατολής, δημιουργώντας έναν ισχυρό και διαρκή εμπορικό σύνδεσμο μεταξύ τους. Παράλληλα, αποτελεί συλλεκτήρια οδό για το σύστημα μεταφορών στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV (Βερολίνο–Σόφια–Θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι–Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη–Βελιγράδι–Θεσσαλονίκη) καταλήγουν στον άξονά της.

Η χρηματοδότηση της συναλλαγής στηρίχθηκε σε ίδια κεφάλαια του σχήματος παραχώρησης, καθώς και σε δανεισμό από ελληνικές τράπεζες.