Η Εγνατία Οδός σε νέα εποχή – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει με 1,8 δισ. ευρώ

Επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ και αναβάθμιση σε υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο φέρνει η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για 35 χρόνια στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οριστικοποιήθηκε με την πρόσφατη ψήφιση της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή και αναμένεται να μεταμορφώσει τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού – στρατηγικής σημασίας – που συνδέει την Ευρώπη με την Ανατολή.

Η Εγνατία Οδός είχε ολοκληρωθεί το 2009, ωστόσο παρέμεινε για χρόνια σχεδόν εγκαταλειμμένη, με πολλές σήραγγες και τμήματα που χρειάζονται βαριά συντήρηση. Η νέα επένδυση θα αναβαθμίσει τον αυτοκινητόδρομο και τους κάθετους άξονες του, φέρνοντας σύγχρονες υποδομές, αυξημένη ασφάλεια και νέους σταθμούς εξυπηρέτησης και αναψυχής.

Με την παραχώρηση, η «παλιά» Εγνατία αλλάζει σελίδα και αναμένεται να μετατραπεί σε έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι μελέτες για το πρώτο τμήμα είχαν ξεκινήσει το 1970, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1980 παραδόθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο τμήμα. Πολλά τμήματα, κυρίως σήραγγες της δεκαετίας του 1980, χρειάζονται βαριά συντήρηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών, όπως τόνισε πρόσφατα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Στην πράξη, άμεσα θα εφαρμοστούν μέτρα οδικής ασφάλειας, έως ότου αναβαθμιστούν οι περίπου 60 σήραγγες και ολόκληρος ο άξονας. Στόχος είναι οι σήραγγες να πιστοποιηθούν στην κατηγορία Ε για επικίνδυνα φορτία και σε επόμενη φάση στην κατηγορία Α, χωρίς περιορισμούς.

Παράλληλα, θα γίνουν εργασίες σε όλο το μήκος των 658 χιλιομέτρων και στους κάθετους άξονες, ώστε ο δρόμος να αποκτήσει σύγχρονες προδιαγραφές. Οι οδηγοί θα πρέπει να προσαρμοστούν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια των έργων, ενώ προβλέπεται η κατασκευή 16 σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (ΣΕΑ) και 12 χώρων στάθμευσης και αναψυχής.

Η παραχώρηση θα συνοδευτεί από καταβολή εκτιμώμενου τιμήματος 1,269 δισ. ευρώ, που θα προσαρμοστεί στις τρέχουσες τιμές επιτοκίων μέσω μηχανισμού rebalancing. Εντός πέντε ετών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ–Egis θα ολοκληρώσει επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του κύριου και των κάθετων αξόνων, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση του δρόμου Χαλάστρα–Εύζωνοι σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Κατά τη διάρκεια των 35 ετών της παραχώρησης, θα εκτελεστούν εργασίες βαριάς συντήρησης συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ.