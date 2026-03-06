Η επιχειρηματική λογική πίσω από τη σύμπραξη ΔΕΗ – Metlen στην αποθήκευση ενέργειας

Η νέα κοινή επένδυση των ΔΕΗ και Metlen στην αποθήκευση ενέργειας με έμφαση στις περιφερειακές αγορές Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ιταλίας, μόνο τυχαία δεν είναι.

Να θυμίσουμε ότι η σχετική συμφωνία προβλέπει υλοποίηση έργων συνολικής ισχύος 1.500 MW, με τα πρώτα 1.000 MW να ολοκληρώνονται εντός δωδεκαμήνου από την κοινοπραξία 50-50 των ΔΕΗ – Metlen.

Χθες στην Αθήνα έλαβε χώρα το CSEE Energy Day που διοργάνωσε το Montel, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών και στελεχών του συγκεκριμένου κλάδου.

Κοινός τόπος ήταν ότι η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης προσφέρεται για τέτοιου είδους έργα, που καλούνται να πλαισιώσουν τις ΑΠΕ. Ο λόγος είναι ότι η έντονη ηλιοφάνεια και η υψηλότερη παραγωγή των φωτοβολταϊκών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, παρέχει εντονότερες διακυμάνσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού κάθε ημέρα.

Είναι ακριβώς αυτό το spread που αποτελεί τη βάση για το επιχειρηματικό μοντέλο των μονάδων μπαταριών, που καρπώνονται τη διαφορά ανάμεσα στην ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή.

Παράλληλα, ο Άντρε Μπόσχααρτ, επικεφαλής ανάλυσης στο Montel, επισήμανε ότι οι μονάδες αποθήκευσης είναι ακόμα πιο κερδοφόρες στην περιοχή μας, καθώς καλούνται να ανταγωνιστούν παλαιότερους συμβατικούς σταθμούς που χαρακτηρίζονται από χαμηλή αποδοτικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι μια έκρηξη των επενδύσεων στην αποθήκευση που παρατηρείται πλέον, από παίκτες που θέλουν να είναι οι πρώτοι ώστε να αποκομίσουν και τα μέγιστα οφέλη.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι εντός των αμέσως επομένων μηνών πρόκειται να λειτουργήσουν οι πρώτες αυτόνομες μονάδες μπαταριών και στη χώρα μας, μόλις συνδεθούν στο δίκτυο.