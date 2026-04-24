Η Meta κλείνει συμφωνία πολλών δισ. δολαρίων για τη χρήση τσιπ της Amazon σε υπηρεσίες ΑΙ

Σε συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξαν Amazon και Meta, βάσει της οποίας ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων θα μισθώσει εκατοντάδες χιλιάδες επεξεργαστές γενικής χρήσης -τα λεγόμενα τσιπ- της Amazon για τις δραστηριότητές του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πολυετής συμφωνία παρέχει στη Meta πρόσβαση στη σειρά επεξεργαστών Graviton, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο Nafea Bshara, αντιπρόεδρος της Amazon και συνιδρύτρια του τμήματος επεξεργαστών Annapurna Labs της εταιρείας.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που είναι ικανά να παράγουν κείμενο ή να συλλογίζονται συνήθως κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia Corp. Ωστόσο, οι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χρησιμοποιούν κεντρικές μονάδες επεξεργασίας γενικής χρήσης όπως το Graviton για σχετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής απαντήσεων σε ερωτήματα μετά την εκπαίδευση ενός μοντέλου, μια διαδικασία γνωστή ως συμπερασμός.

«Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) είναι άχρηστες αν δεν υπάρχουν δίπλα τους οι κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU)», δήλωσε ο Bshara.

Οι περισσότερες CPU που έχει εγκαταστήσει η Amazon στα κέντρα δεδομένων της τα τελευταία χρόνια είναι επεξεργαστές Graviton, ένα σημαντικό επίτευγμα για μια εταιρεία που στο παρελθόν εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τον εξοπλισμό της Intel Corp.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, δήλωσε πρόσφατα ότι ο τομέας ημιαγωγών της εταιρείας βρίσκεται σε καλό δρόμο για να πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 20 δισ. δολαρίων σε ετήσια βάση, και ότι τα στελέχη εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησης των τσιπ – τα οποία μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα κέντρα δεδομένων της Amazon – σε άλλες εταιρείες για χρήση στα δικά τους πάρκα διακομιστών.

Η συμφωνία μεταξύ Meta και Amazon που ανακοινώθηκε σήμερα (24.4.2026) αποτελεί την πιο πρόσφατη συνεργασία μεταξύ των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, καθώς ο κλάδος αγωνίζεται να εξασφαλίσει επαρκείς επεξεργαστές για την τροφοδοσία νέων και μελλοντικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες OpenAI και Anthropic έχουν δηλώσει ότι αυξάνουν τη χρήση των εσωτερικών τσιπ Trainium της Amazon, επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης που η εταιρεία προωθεί ως οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση έναντι των GPU της Nvidia.

Η Meta έχει υιοθετήσει μια ευρεία προσέγγιση για την εξασφάλιση τσιπ για τις προσπάθειές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επικαλούμενη την επιθυμία της να διαφοροποιήσει τις συνεργασίες της ώστε να παραμείνει ευέλικτη. Η εταιρεία έχει υπογράψει μεγα-συμφωνίες με κατασκευαστές τσιπ όπως η Nvidia και η Advanced Micro Devices.