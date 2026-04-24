ΔΕΗ: Με επενδύσεις «μαμούθ» και ναυαρχίδα τα giga data centers πάει για διπλασιασμό μεγεθών το 2030

Καθ’ οδόν για τους στόχους που έθεσε βρίσκεται η ΔΕΗ ενόψει του 2028, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το νέο επιχειρηματικό της πλάνο ως τα τέλη της δεκαετίας ύψους 24 δισ. ευρώ.

Με δυναμική είσοδο στην αγορά των data centers μεγάλης κλίμακας, τριπλασιασμό των επενδύσεων στη Ρουμανία και επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών και μπαταριών σε Σλοβενία, Ουγγαρία και Πολωνία, η ΔΕΗ επιταχύνει την εξέλιξή της σε έναν ισχυρό παίκτη «πρωταθλητή» στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες (23.4.2026) ο Γιώργος Στάσης, επικεφαλής του ομίλου, στο πλαίσιο της παρουσίασης του επενδυτικού πλάνου στους αναλυτές, ήδη οι στόχοι του 2028 βρίσκονται κοντά στην επίτευξή τους, αφού σε όρους εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτροπαραγωγής το 86% έχει ήδη υλοποιηθεί ή συμβολαιοποιηθεί.

Ενόψει του 2030, η επιχείρηση προβλέπει το 52% των επενδύσεων να στραφεί εγχώρια, με 21% στη Ρουμανία και 27% στις υπόλοιπες αγορές όπου δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες, το 69% των 24 δισ. ευρώ θα αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, με 19% στη διανομή, 5% στα data center και 7% στις υπόλοιπες.

Μέσα από αυτές τις κινήσεις, η ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA που θα αυξηθούν από 2 δισ. ευρώ πέρυσι, σε 4,6 δισ. στα τέλη του 2030. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέβουν από τα 700 εκατ. φέτος σε 1,5 δισ. ευρώ.

Εστιάζοντας στα επιμέρους στοιχεία του επενδυτικού προγράμματος, το data center που προωθεί στην Κοζάνη βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Η ΔΕΗ αυτό το διάστημα έχει επαφές με δύο αμερικανικούς hyperscalers, ώστε αργότερα φέτος να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Η διοίκηση πρόσθεσε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο κατασκευής δύο αντίστοιχων κέντρων δεδομένων στο εξωτερικό.

Στο σκέλος της ηλεκτροπαραγωγής, οι ΑΠΕ της ΔΕΗ αναμένεται να αγγίξουν τα 19 GW, από 7,2 GW σήμερα. Σε αυτές προστίθενται μονάδες αερίου και αποθήκευση ενέργειας με 10,7 GW από 5 GW σήμερα.

Αναβαθμισμένο ρόλο στην όλη προσπάθεια αποκτά η Ρουμανία, όπου η εγκατεστημένη ισχύς προορίζεται να υπερτριπλασιαστεί από τα 1,6 στα 5,3 GW με έμφαση στις ΑΠΕ και τις ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι καθώς το επενδυτικό πλάνο για την περίοδο ως το 2030 είναι αυξημένο κατά σχεδόν 14 δισ. ευρώ, η επιχείρηση προχωρά στην ΑΜΚ των 4 δισ. που ανακοίνωσε χθες προκειμένου να το υποστηρίξει. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το Δημόσιο πρόκειται να συμμετέχει και να διατηρήσει το ποσοστό του, ενώ και η μέτοχος CVC εξέφρασε μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για στήριξη της ΑΜΚ.