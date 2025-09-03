Επιχειρήσεις

Η πτώση των πωλήσεων της Tesla συνεχίζεται στις περισσότερες αγορές του κόσμου

Οι παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων της Tesla μειώθηκαν κατά 13% το πρώτο εξάμηνο του έτους
Σταθμός υπερφόρτισης Tesla
Η πτώση των πωλήσεων της Tesla συνεχίζεται σε όλες σχεδόν τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης, κοστίζοντας στην εταιρεία σημαντικό μερίδιο σε χώρες με ισχυρότερη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι νέες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων Tesla μειώθηκαν κατά 39% τον περασμένο μήνα στη Γερμανία και κατά 56% κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Μεταφορών Αυτοκινήτων σήμερα Τετάρτη (3.9.2025).

Η αυτοκινητοβιομηχανία υπό την ηγεσία του Έλον Μασκ σημείωσε επίσης απότομη πτώση των πωλήσεων τον Αύγουστο στη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Δανία και τη Σουηδία. Η Νορβηγία αποτελεί εξαίρεση, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 21% τον περασμένο μήνα και κατά 26% από την αρχή του έτους. 

Οι παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων της Tesla μειώθηκαν κατά 13% το πρώτο εξάμηνο του έτους, θέτοντας την εταιρεία σε πορεία για τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση.

Ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να λάβει ώθηση αυτό το τρίμηνο από τους Αμερικανούς καταναλωτές που επιταχύνουν τις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων πριν από τη λήξη των ομοσπονδιακών φορολογικών εκπτώσεων, αυτή η ανοδική τάση θα μπορούσε να περιοριστεί από την αδυναμία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κίνα, όπου οι αποστολές από τα εργοστάσια συνεχίζουν να μειώνονται. 

Στη Γερμανία, οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 46% σε ολόκληρο τον κλάδο τον Αύγουστο, συνεχίζοντας την τάση των ισχυρών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, παρόλο που  η Tesla αντιμετωπίζει δυσκολίες. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) σημείωσαν αύξηση 26% κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, παρά τις μειωμένες πωλήσεις της Tesla κατά 40%.

