Η SpaceX εξαγοράζει την xAI σε μια συμφωνία μαμούθ 1,25 τρισ. δολάρια

Ο μεγαλοεπιχειρηματίας Έλον Μασκ συγχωνεύει τις εταιρείες SpaceX και xAI σε ένα deal που αποτιμά το διευρυμένo σχήμα σε 1,25 τρισ. δολάρια, καθώς επιδιώκει να χρηματοδοτήσει όλο και περισσότερο τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της εξερεύνησης του διαστήματος.

Η εξαγορά της xAI ανακοινώθηκε σε μια δήλωση του Έλον Μασκ στην ιστοσελίδα της SpaceX που υπογράφηκε από τον ίδιο. Η συμφωνία αποδίδει στην SpaceX αξία 1 τρισ. δολαρίων και στην xAI αξία 250 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν για τη συμφωνία, με την αποτίμηση του ενιαίου ομίλου να έχει κοινοποιηθεί στους εργαζομένους μέσω εσωτερικού memo.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η SpaceX, σε δήλωσή της αναφέρει ότι εξαγόρασε την xAI για να «δημιουργήσει τον πιο φιλόδοξο, κάθετα ολοκληρωμένο κινητήρα καινοτομίας στη Γη (και εκτός αυτής), με τεχνητή νοημοσύνη, πυραύλους, διαστημικό internet, επικοινωνίες απευθείας με κινητές συσκευές και την κορυφαία πλατφόρμα πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και ελεύθερης έκφρασης στον κόσμο».

Η εταιρεία εξακολουθεί να προσδοκά την πραγματοποίηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με τις πηγές. Η SpaceX σχεδίαζε μια αρχική δημόσια προσφορά μετοχών που θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 50 δισ. δολάρια, σε ό,τι θα ήταν η μεγαλύτερη αρχική πώληση μετοχών μέχρι σήμερα.

Οι μετοχές της συγχωνευμένης εταιρείας αναμένεται να έχουν αξία 526,59 δολάρια η καθεμία, σύμφωνα με ορισμένα άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς η πληροφορία δεν είναι δημόσια. Η συμφωνία αφορά αποκλειστικά μετοχές, ανέφερε ένα από τα άτομα. Εκπρόσωποι της SpaceX και της xAI δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία ενώνει δύο από τις κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο. Η xAI συγκέντρωσε κεφάλαια με αποτίμηση 230 δισ. δολαρίων τον Ιανουάριο, ενώ η SpaceX επρόκειτο να προχωρήσει σε πώληση μετοχών τον Δεκέμβριο με αποτίμηση περίπου 800 δισ. δολαρίων. Οι όροι της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και της αποτίμησης, δεν αποκαλύφθηκαν στην ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της SpaceX.

Εξηγώντας το σκεπτικό της συμφωνίας, ο Μασκ δήλωσε ότι ο φθηνότερος τρόπος για την εκτέλεση υπολογισμών τεχνητής νοημοσύνης εντός δύο έως τριών ετών θα είναι στο διάστημα. «Αυτή η οικονομική αποδοτικότητα από μόνη της θα επιτρέψει στις καινοτόμες εταιρείες να προχωρήσουν στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τους και στην επεξεργασία δεδομένων με πρωτοφανείς ταχύτητες και κλίμακες, επιταχύνοντας τις ανακαλύψεις στην κατανόηση της φυσικής και την εφεύρεση τεχνολογιών προς όφελος της ανθρωπότητας», έγραψε.

Η SpaceX ζητά άδεια για να εκτοξεύσει έως και 1 εκατομμύριο δορυφόρους στην τροχιά της Γης για το σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η προσφορά εμπλέκει περαιτέρω τις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος απέκτησε την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Twitter στα τέλη του 2022, την μετονόμασε σε X και στη συνέχεια συγχώνευσε τον ιστότοπο με την startup τεχνητής νοημοσύνης xAI σε μια συμφωνία αξίας 33 δισ. δολαρίων.

Η xAI, η οποία λειτουργεί επίσης το chatbot Grok, είναι μια δαπανηρή επιχείρηση, που ξοδεύει περίπου 1 δισ. δολάρια το μήνα για την επίτευξη του δηλωμένου στόχου της να αποκτήσει «μια βαθύτερη κατανόηση του σύμπαντός μας». Η συγχώνευση με την SpaceX συγκεντρώνει κεφάλαια, ταλέντα, πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ – και θολώνει τα όρια μεταξύ των εταιρειών.