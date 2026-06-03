Η SpaceX βάζει τον πήχη στα 135 δολάρια ανά μετοχή για IPO 75 δισ. δολαρίων, λέει το Reuters

Η SpaceX του Έλον Μάσκ στοχεύει να διαθέσει 555,6 εκατ. μετοχές προς 135 δολάρια η καθεμία για την αρχική δημόσια προσφορά της (IPO), η οποία έχει καταγράψει ρεκόρ, με αξία 75 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μασκ απομακρύνει την SpaceX από την παραδοσιακή διαδικασία IPO, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες συνήθως ανακοινώνουν ένα εύρος τιμών πριν από την προώθηση των μετοχών κατά τη διάρκεια roadshows και επαφών με επενδυτές και προσδιορίζει την τιμή πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

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Η αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς δημόσιες εγγραφές παγκοσμίως. Η ταχεία πορεία της προς την αγορά έρχεται σε μια συγκυρία που οι επενδυτές παρακολουθούν στενά μια σειρά από πιθανές προσφορές και από άλλες εταιρείες τεχνολογίας υψηλού προφίλ.

Οι ανταγωνιστές στην τεχνητή νοημοσύνη OpenAI και Anthropic PBC επιδιώκουν να προχωρήσουν με τις δικές τους εισαγωγές, ενώ η Alphabet, η οποία έχει τα δικά της μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και δραστηριότητες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, αποκάλυψε σχέδια για μια προσφορά μετοχών ρεκόρ 80 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία με την SpaceX είναι η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά που έχει καταγραφεί ποτέ, υπερδιπλασιάζοντας τα 29,4 δισ. δολάρια που συγκέντρωσε η Saudi Aramco το 2019.

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Η εταιρεία εκτόξευσης πυραύλων, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ αναμένεται να ανακοινώσει τους όρους της προσφοράς σήμερα Τετάρτη (3.6.2026). Θα ακολουθήσει επίσημη προώθηση στις 4 Ιουνίου, για να ανακοινωθεί η τιμή στις 11 Ιουνίου, αν και σύμφωνα με το Bloomberg το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μετατεθεί κατά λίγες ημέρες.

Η εταιρεία στοχεύει σε αποτίμηση τουλάχιστον 1,8 τρισ. δολαρίων στην προσφορά, σύμφωνα με το Bloomberg.