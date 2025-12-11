Ισότιμη αναγνώριση της Ναυτικής Υπηρεσίας: Παρέμβαση του Βουλευτή Σπ. Κουλκουδίνα που στέκεται στο πλευρό της ΠΕΠΙΕΘ

Η σοβαρή και χρόνια αδικία που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ναυτικοί που εργάζονται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής έρχεται για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ύστερα από παρέμβαση της ΠΕΠΙΕΘ και του Cpt. Dr. Γεώργιο Βάλλη.

Το θέμα ανακίνησε με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Βουλευτής Πιερίας, κ. Σπυρίδωνας Κουλκουδίνας.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει αναδειχθεί συστηματικά από την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών και τον Πρόεδρό της, Cpt. Dr. Γεώργιο Βάλλη, ο οποίος σε πρόσφατη επιστολή του προς τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, τεκμηριώνει πλήρως την έκταση και την αδικαιολόγητη φύση της διάκρισης που υφίστανται οι ναυτικοί των ιδιωτικών σκαφών.

Ναυτική Υπηρεσία: «Αγκάθι» το θέμα των προαγωγών και των ναυτικών διπλωμάτων

Το πρόβλημα είναι απλό αλλά βαθύτατο: ενώ η ναυτική υπηρεσία στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής αναγνωρίζεται πλήρως τόσο ως συντάξιμη όσο και ως προαγωγική, η ίδια ακριβώς υπηρεσία στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής αναγνωρίζεται μόνο για συνταξιοδοτικούς λόγους.

Δεν προσμετράται για προαγωγές, δεν αξιοποιείται για την έκδοση ή ανανέωση ναυτικών διπλωμάτων και δεν επιτρέπει στον ναυτικό να εξελιχθεί επαγγελματικά, ακόμη κι αν εκτελεί καθήκοντα απολύτως ίδια σε ευθύνη, τεχνική δυσκολία και ωράρια με τους συναδέλφους του σε επαγγελματικά σκάφη.

Για παράδειγμα, ένας Μηχανικός ή Πλοίαρχος Β’ που εργάζεται σε επαγγελματικό σκάφος μπορεί να αναβαθμίσει το δίπλωμά του σε Α’ με βάση τους μήνες υπηρεσίας, ενώ ο αντίστοιχος μηχανικός που εργάζεται σε ιδιωτικό σκάφος δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι πληρώνει τις ίδιες εισφορές και εκτελεί ακριβώς την ίδια εργασία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα επαγγελματικό αδιέξοδο που αναγκάζει πολλούς ναυτικούς να σκέφτονται ακόμη και την αποχώρησή τους από το επάγγελμα, ενώ άλλοι κινδυνεύουν να μην μπορούν να ανανεώσουν τα διπλώματά τους, παρά την αδιάλειπτη παρουσία τους στη θάλασσα.

Στην επιστολή του, ο Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης επισημαίνει ότι η διάκριση αυτή δεν έχει κανένα ουσιαστικό έρεισμα.

Όπως τονίζει, οι συνθήκες εργασίας, οι τεχνικές απαιτήσεις και οι ευθύνες στα ιδιωτικά σκάφη είναι ίδιες με εκείνες των επαγγελματικών. Η εμπειρία που αποκτάται είναι πραγματική ναυτική υπηρεσία και θα έπρεπε να τυγχάνει ίσης επαγγελματικής αναγνώρισης.

Επιπλέον, η διατήρηση αυτής της άνισης μεταχείρισης αποδυναμώνει τα ελληνικά πληρώματα, ενισχύει την ανεργία, ωθεί τους νέους ναυτικούς εκτός κλάδου και μειώνει την ελληνική παρουσία σε έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα, όπως αυτός του yachting.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια αδικία είχε υπάρξει στο παρελθόν και στο φορολογικό καθεστώς των ναυτικών των ιδιωτικών σκαφών, η οποία μάλιστα διορθώθηκε κατόπιν παρέμβασης του Προέδρου και της ΠΕΠΙΕΘ, παρά το δημοσιονομικό κόστος, κάτι που δείχνει ότι, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, λύσεις μπορούν να δοθούν. Αντιθέτως, το ζήτημα της αναγνώρισης της υπηρεσίας για προαγωγές δεν επιβαρύνει καθόλου την οικονομική πολιτική του κράτους.

Σπ. Κουλκουδίνας: Άμεση θεσμική παρέμβαση για ισοτιμία σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και επαγγελματικά

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σπυρίδων Κουλκουδίνας, κατέθεσε στις 4 Δεκεμβρίου 2025 Ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλειο Κικίλια, ζητώντας την άμεση θεσμική παρέμβαση που θα εξισώσει την υπηρεσία των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με εκείνη των επαγγελματικών.

Ο βουλευτής αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια προφανή αδικία που πλήττει τους ναυτικούς, οι οποίοι προσφέρουν πραγματική θαλάσσια υπηρεσία χωρίς να έχουν το δικαίωμα να εξελιχθούν, παρότι επιτελούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα και πληρώνουν τις ίδιες εισφορές με τους συναδέλφους τους.

Η ΠΕΠΙΕΘ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κ. Κουλκουδίνα για την άμεση ανταπόκριση και την ενεργή του στάση, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο Πρόεδρος Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης πορεύεται προς τις εκλογές της ΠΕΠΙΕΘ της 12ης Ιανουαρίου.

Η πρωτοβουλία του βουλευτή δίνει ξανά φωνή στους ναυτικούς που, ενώ εργάζονται με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, στερούνται της επαγγελματικής εξέλιξης που δικαιούνται. Η ΠΕΠΙΕΘ τονίζει ότι η λύση είναι ώριμη, δίκαιη και πλήρως τεκμηριωμένη, ενώ απουσιάζει οποιοδήποτε οικονομικό εμπόδιο για την Πολιτεία.

Καθώς ο κλάδος του yachting αναπτύσσεται διεθνώς και τα ελληνικά πληρώματα αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα, η διόρθωση αυτής της αδικίας είναι απαραίτητο βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής ναυτοσύνης.

Τώρα είναι η στιγμή η Πολιτεία να αποκαταστήσει την ισότητα που δικαιούνται οι ναυτικοί των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και να επιτρέψει σε εκατοντάδες επαγγελματίες να συνεχίσουν την καριέρα τους με προοπτική, αξιοπρέπεια και ισότιμη μεταχείριση.