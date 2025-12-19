Κανάρης (Vodafone): «Το 2026 θα επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο» – Νέα λανσαρίσματα και επενδύσεις

Το 2026 σηματοδοτεί μια χρονιά που η Vodafone Ελλάδας ετοιμάζεται να «ξεδιπλώσει» τη στρατηγική της σε πολλαπλά μέτωπα, σύμφωνα με όσα παρουσίασε χθες (18.12.2025) ο CEO της εταιρείας, Αχιλλέας Κανάρης, σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου.

Ειδικότερα, η Vodafone Ελλάδας υλοποιεί ένα στρατηγικό πλάνο που δεν αφορά μόνο τα δίκτυα, αλλά το σύνολο της παρουσίας της στην αγορά. Το πλάνο αυτό εκτείνεται από τη ραγδαία επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και το επικείμενο λανσάρισμα του 5G Standalone έως επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τις υπηρεσίες ICT και την αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου για την ελληνική αγορά.

Στο σκέλος των υποδομών, η Vodafone θέτει ως στόχο έως τα τέλη του 2026 να έχει επιταχύνει σημαντικά το rollout της οπτικής ίνας, ενώ παράλληλα προγραμματίζει το λανσάρισμα του 5G Standalone την άνοιξη του 2026. Την ίδια στιγμή, ενισχύει τις επενδύσεις της σε νέες πλατφόρμες και προϊόντα, εξετάζει λύσεις ICT και managed services και διαμορφώνει ένα πιο συγκροτημένο μοντέλο αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας όσο και στη συνολική εμπειρία του πελάτη.

Επιτάχυνση στην οπτική ίνα – Στόχος τα 850.000 σπίτια

Η Vodafone βάζει στο επίκεντρο την οπτική ίνα, που για την εταιρεία δεν είναι απλώς προϊόν αλλά ο “σκελετός” του επιχειρηματικού της μοντέλου. «Ξεκινήσαμε τη χρονιά λίγο πίσω στις υποδομές. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει το business plan και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είμαστε μπροστά από αυτό», εξήγησε ο επικεφαλής της ελληνικής θυγατρικής του Ομίλου Vodafone.

Το δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone ήδη αποδίδει, καθώς όπως ανέφερε ο κ. Κανάρης «στις περιοχές όπου έχουμε αναπτύξει υποδομές τρέχει με πολύ μεγάλες ταχύτητες».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του CEO, η χρονιά θα κλείσει με περίπου μισό εκατομμύριο σπίτια, ενώ έως τα τέλη Μαρτίου ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα 540.000. «Θυμίζω ότι περίπου 850.000 σπίτια είναι το συνολικό rollout που θα κάνουμε», επεσήμανε ο ίδιος.

Ωστόσο, η επιτάχυνση δε θα είναι εύκολη. «Όλη η αγορά αυτή τη στιγμή απλώνει δίκτυα, τα συνεργεία είναι πολύ συγκεκριμένα, οπότε το να στήσεις τη “μηχανή” να δουλεύει με μεγαλύτερες ταχύτητες είναι δύσκολο και χρειάζεται χρόνο», εξήγησε. Παρ’ όλα αυτά, το μήνυμα του ήταν σαφές: «Ευελπιστούμε ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά όπου θα επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο».

Λανσάρισμα του 5G Standalone την άνοιξη

Το δεύτερο μεγάλο «στοίχημα» του 2026 είναι το 5G Standalone. «Στο κομμάτι του 5G, και συγκεκριμένα του 5G Standalone, είμαστε πολύ κοντά στο λανσάρισμα», δήλωσε ο CEO της εταιρείας. Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται τεχνικές δοκιμές και, όπως σημείωσε, «είμαστε in line με το πλάνο που έχουμε θέσει και περιμένουμε την άνοιξη του 2026, ώστε να λανσάρουμε σχετικές υπηρεσίες».

Η στρατηγική πίσω από το 5G Standalone είναι ξεκάθαρη. «Πιστεύουμε στο 5G Standalone και πιστεύουμε στη δυνατότητα του monetization που προσφέρει, κυρίως στους εταιρικούς πελάτες», είπε, προσθέτοντας ότι «και στον κόσμο του retail υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία».

Retail: Ανάκτηση εμπορικής δύναμης σε κινητή και σταθερή

Στο retail, η Vodafone βλέπει ξεκάθαρα σημάδια ανάκαμψης. «Είδαμε μια χρονιά κατά την οποία ανακτούμε την εμπορική μας δύναμη», ανέφερε ο κ. Κανάρης. Η εταιρεία κινήθηκε ισχυρά τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή, αυξάνοντας τον τζίρο ανά πελάτη και την πελατειακή της βάση, αξιοποιώντας τη μεγάλη ζήτηση για οπτική ίνα.

Η σταθερή βρίσκεται πλέον σε φάση ανάπτυξης, ενώ στην κινητή «η καρτοκινητή συνεχίζει να υποχωρεί ως αγορά, ενώ το συμβόλαιο συνεχίζει να ενισχύεται». Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Vodafone θεωρεί ότι βρίσκεται σε μια πολύ ισχυρή θέση.

Διψήφιο growth στις συσκευές και ανακαινίσεις καταστημάτων

«Αυτό που με ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι ότι αρχίζω πλέον να βλέπω δείγματα της στρατηγικής που είχαμε θέσει να αποδίδουν», σημείωσε ο κ. Κανάρης, προσθέτοντας ότι υπάρχει πλέον «διψήφιο, σταθερό growth στις συσκευές».

Το όχημα αυτής της επιστροφής είναι το Flex, ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του λογαριασμού του πελάτη. «Έχει πάει εξαιρετικά καλά και το βλέπουμε ως ένα core κομμάτι της εταιρικής μας στρατηγικής για την επόμενη χρονιά», επεσήμανε ο ίδιος.

Η εμπειρία, όμως, στο φυσικό κατάστημα παραμένει κρίσιμη. Η Vodafone έχει ήδη ανακαινίσει πάνω από 50 καταστήματα και το πλάνο επιταχύνεται. «Μέσα στην επόμενη χρονιά, το μεγαλύτερο μέρος της αλυσίδας θα έχει ανανεωθεί», δήηλωσε ο κ. Κανάρης, εξηγώντας ότι «η εικόνα του καταστήματος παίζει καθοριστικό ρόλο στο να επιλέξει τελικά ο πελάτης να έρθει σε εμάς για περισσότερα πράγματα πέρα από τη σύνδεση».

Νέο περιεχόμενο στην τηλεόραση

Στην τηλεόραση, η Vodafone δηλώνει ότι συνεχίζει να αναπτύσσεται και ότι εστιάζει σε οικογενειακό, ενισχυμένο περιεχόμενο. Το 2026 το “βάρος” πέφτει στις εμπορικές συνεργασίες που εμπλουτίζουν το περιεχόμενο, αλλά και στις τεχνολογικές αναβαθμίσεις: «Δουλεύουμε εντατικά πάνω στις αναβαθμίσεις της πλατφόρμας μας, έτσι ώστε μέσα στο 2026 να έχουμε κάποια καινούργια στοιχεία και δυνατότητες». Στο ίδιο πακέτο μπαίνουν και νέα κουτιά, «πιο αναβαθμίσιμα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές», με στόχο «να εξελίξουμε συνολικά την εμπειρία του τελικού χρήστη», τόνισε ο επικεφαλής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο κόσμος απομακρύνεται από τη γραμμική τηλεόραση και το παραδοσιακό μοντέλο με το κουτί και κινείται προς το over-the-top, τις συσκευές και το cloud». Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί δείχνει ότι η στρατηγική περιεχομένου δεν στήνεται πια γύρω από το hardware, αλλά γύρω από την πλατφόρμα.

Για το Netflix, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά το εξετάζουμε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κινήσεων ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά.

Το άνοιγμα στην άμυνα

Στον επιχειρηματικό τομέα, η Vodafone περιγράφει το 2025 ως πολύ ισχυρό, με τα προγράμματα του RRF να κλείνουν με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης «και σε revenue και σε margin».

Για την επόμενη μέρα, η εταιρεία βλέπει συνέχιση έργων ψηφιοποίησης σε μικρότερη κλίμακα, αλλά και ένα νέο κεφάλαιο, την άμυνα. «Είναι καινούριο για εμάς στην Ελλάδα, όχι όμως καινούριο για τον όμιλο», σημείωσε ο κ. Κανάρης.

Παράλληλα, το ICT παρουσιάζεται ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προεκτάσεις της στρατηγικής. Ο όμιλος έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική εξαγορά στη Γερμανία, ενώ για την Ελλάδα η Vodafone «παρακολουθεί την αγορά και αξιολογεί ευκαιρίες». Ο CEO είπε ότι είναι πιθανό να προχωρήσουν σε εξαγορά εταιρείας ICT και Managed Services.

AI: Το μεγάλο στοίχημα

Τέλος, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό στοίχημα για το 2026. «Αρχίζουμε να διαμορφώνουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για το πώς το AI θα αξιοποιηθεί εσωτερικά αλλά και προς τον πελάτη», εξήγησε ο ίδιος, αναγνωρίζοντας ότι η αγορά είναι ακόμη επιφυλακτική.

Σύμφωνα με τον CEO, πολλοί δοκιμάζουν, λίγοι πετυχαίνουν, και υπάρχει διστακτικότητα ειδικά σε ό,τι “βγαίνει” προς τον πελάτη.

Παρ’ όλα αυτά, η Vodafone θεωρεί ότι εκεί βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα περιθώρια διαφοροποίησης για τα επόμενα χρόνια.