Επιχειρήσεις

Κέρδισε 2% η ΔΕΗ στην προμήθεια τον Ιούλιο – Πτώση για τους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος

Αλλαγές παρατηρούνται στην εικόνα της αγοράς, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία
ΔΕΗ ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Χάρης Αποσπόρης

Σημαντική άνοδο κατέγραψε το μερίδιο της ΔΕΗ στην προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ενισχύθηκε τον Ιούλιο από το 51,74% σε 53,80% με βάση τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Από το νεότερο μηνιαίο δελτίο του διαχειριστή για την προμήθεια, προκύπτει ότι η ΔΕΗ ξεκίνησε το φετινό έτος στο 51,08% και πλέον έχει ανέβει κατά 2,7% στην εκπροσώπηση φορτίου.

Την ίδια στιγμή, οι εναλλακτικοί προμηθευτές είχαν απώλειες τον Ιούλιο. Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία, Metlen, υποχώρησε από το 19,64% σε 19,11%, η Ήρων από το 9,78% σε 8,48% και η Elpedison από 5,76% σε 5,39%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάσταση στις επιμέρους αγορές: Στην Υψηλή Τάση που αφορά τις βιομηχανίες, η Metlen διεύρυνε το προβάδισμά της με μηνιαία άνοδο 2,1% και μερίδιο 47,7%. Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ παρέμεινε στην πρώτη θέση με σταθερό ποσοστό κοντά στο 37%, ενώ στη Χαμηλή Τάση κέρδισε μια μονάδα αγγίζοντας το 64,4%.

Τα παραπάνω μερίδια έχουν ενδιαφέρον, καθώς αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρούνται ανακατατάξεις στις προτιμήσεις των καταναλωτών όσον αφορά το είδος τιμολογίου που επιλέγουν. Πέρυσι και φέτος πραγματοποιείται μια φυγή από τα πράσινα ρυθμιζόμενα τιμολόγια προς τα μπλε σταθερά, καθώς συμφέρουν περισσότερο με βάση τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Σύντομα στην εξίσωση θα μπει και το νέο κόκκινο τιμολόγιο που θα είναι κάτι μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου.

Κατ’ επέκταση, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων συνεχίζεται αμείωτος μέσω της προσφοράς νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Πλέον, παράγοντα στους υπολογισμούς των εταιρειών θα παίξει και η νέα προειδοποίηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θέλει να δει χαμηλότερες τιμές λιανικής για τους καταναλωτές στο εξής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Δύο μεγάλες συμφωνίες ενισχύουν το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας – Στο επίκεντρο το Ελληνικό και η Alpha Bank
Δύο διαφορετικοί κλάδοι, ακίνητη περιουσία και τραπεζικό σύστημα, ένα κοινό μήνυμα: ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στις προοπτικές της
Το έργο Ελληνικό της Lamda Development 3
Ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Ελληνικής Τράπεζας με τη Eurobank Cyprus
Με τη συγχώνευση των δύο οργανισμών δημιουργείται ένας ενιαίος, ισχυρός και σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, που θα μπορεί να παρέχει αναβαθμισμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες του
Eurobank logo
Η UniCredit αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 26% – Ψήφος εμπιστοσύνης στην τράπεζα και την ελληνική οικονομία
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των εποπτικών εγκρίσεων που έχει ήδη ζητήσει η UniCredit ώστε να δύναται να φτάσει μέχρι το 29,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank
ATM της Unicredit
Στρατηγική Συναλλαγή LAMDA – Όμιλος ION ύψους €450 εκατ. για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο The Ellinikon
H συμφωνία αυτή ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του Έργου του Ελληνικού και ενδυναμώνει την εικόνα της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη ως επιχειρηματικού προορισμού μεγάλης κλίμακας
Ο Οδυσσέας Αθανασίου CEO της LAMDA Development
Newsit logo
Newsit logo