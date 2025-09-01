Κέρδισε 2% η ΔΕΗ στην προμήθεια τον Ιούλιο – Πτώση για τους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος

Σημαντική άνοδο κατέγραψε το μερίδιο της ΔΕΗ στην προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ενισχύθηκε τον Ιούλιο από το 51,74% σε 53,80% με βάση τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Από το νεότερο μηνιαίο δελτίο του διαχειριστή για την προμήθεια, προκύπτει ότι η ΔΕΗ ξεκίνησε το φετινό έτος στο 51,08% και πλέον έχει ανέβει κατά 2,7% στην εκπροσώπηση φορτίου.

Την ίδια στιγμή, οι εναλλακτικοί προμηθευτές είχαν απώλειες τον Ιούλιο. Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία, Metlen, υποχώρησε από το 19,64% σε 19,11%, η Ήρων από το 9,78% σε 8,48% και η Elpedison από 5,76% σε 5,39%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάσταση στις επιμέρους αγορές: Στην Υψηλή Τάση που αφορά τις βιομηχανίες, η Metlen διεύρυνε το προβάδισμά της με μηνιαία άνοδο 2,1% και μερίδιο 47,7%. Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ παρέμεινε στην πρώτη θέση με σταθερό ποσοστό κοντά στο 37%, ενώ στη Χαμηλή Τάση κέρδισε μια μονάδα αγγίζοντας το 64,4%.

Τα παραπάνω μερίδια έχουν ενδιαφέρον, καθώς αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρούνται ανακατατάξεις στις προτιμήσεις των καταναλωτών όσον αφορά το είδος τιμολογίου που επιλέγουν. Πέρυσι και φέτος πραγματοποιείται μια φυγή από τα πράσινα ρυθμιζόμενα τιμολόγια προς τα μπλε σταθερά, καθώς συμφέρουν περισσότερο με βάση τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Σύντομα στην εξίσωση θα μπει και το νέο κόκκινο τιμολόγιο που θα είναι κάτι μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου.

Κατ’ επέκταση, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων συνεχίζεται αμείωτος μέσω της προσφοράς νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Πλέον, παράγοντα στους υπολογισμούς των εταιρειών θα παίξει και η νέα προειδοποίηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θέλει να δει χαμηλότερες τιμές λιανικής για τους καταναλωτές στο εξής.