METRO AEBE (My market & METRO Cash & Carry): 11 διακρίσεις στα e-volution awards 2026

Με 3 χρυσές, 2 ασημένιες και 6 χάλκινες διακρίσεις στα e-volution awards 2026, η METRO επιβεβαιώνει τη δυναμική της στο eCommerce.

Με όχημα την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις διατμηματικές συνεργασίες και τη δύναμη των ομάδων της, η εταιρεία συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον του omnichannel retail στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα επενδύει σταθερά στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι 11 συνολικά βραβεύσεις αναδεικνύουν τη διαχρονική επένδυση της εταιρείας στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων, σε μια εποχή όπου η σημασία τους είναι καθοριστική για τη ουσιαστική κατανόηση των σύγχρονων αναγκών των καταναλωτών. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει προσωποποιημένες, αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις, τόσο στους πελάτες των My market, όσο και στους επαγγελματίες πελάτες των METRO Cash & Carry.

Αναλυτικά, οι διακρίσεις που απέσπασε είναι οι εξής: