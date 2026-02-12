Μικροδέματα από την Κίνα: Από Ιούλιο οι δασμοί που βάζουν «στοπ» στην δωρεάν εισαγωγή τους στην ΕΕ – Οι κίνδυνοι για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε «στοπ» στη δωρεάν διακίνηση μικροδεμάτων από την Κίνα στην Ευρώπη και ειδικότερα χώρες της ΕΕ από τον Ιούλιο υιοθετώντας νέους κανόνες.

Με την επιβολή τελωνειακών δασμών στα μικρά δέματα, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου και από πλατφόρμες τύπου Temu και Shein, η ΕΕ βάζει τέλος στην δωρεάν αποστολή τους, καθεστώς που στοιχίζει στην ανταγωνιστικότητα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Από την 1η Ιουλίου 2026 και μέχρι τον Ιούλιο του 2028 -με δυνατότητα παράτασης εάν κριθεί σκόπιμο- θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ που περιέχονται σε μικρά δέματα και αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές εντός της ΕΕ.

Ο δασμός θα επιβάλλεται σε κάθε διαφορετική κατηγορία ειδών, η οποία θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις δασμολογικές διακρίσεις των ειδών που περιέχονται σε ένα δέμα.

Έτσι, για παράδειγμα, ένα δέμα μπορεί να περιέχει 1 μεταξωτή μπλούζα και 2 μάλλινες. Καθώς τα προϊόντα υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις, το δέμα περιέχει δύο διακριτά είδη και θα πρέπει να καταβληθεί τελωνειακός δασμός ύψους 6 ευρώ.

Με το νέο σύστημα αναμένεται θετικός αντίκτυπος τόσο στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και στα εθνικά δημόσια οικονομικά, δεδομένου ότι οι τελωνειακοί δασμοί αποτελούν παραδοσιακό ίδιο πόρο της ΕΕ και τα κράτη μέλη παρακρατούν μέρος των ποσών αυτών ως έξοδα είσπραξης.

Ο όγκος μικροδεμάτων στην ΕΕ διπλασιάζεται κάθε χρόνο

Ας σημειωθεί ότι από το 2028, με την τελωνειακή μεταρύθμιση που προωθείται, αναμένεται να αρχίσει η επιβολή δασμών σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ, στο πλαίσιο της λειτουργίας τελωνειακού κόμβου δεδομένων.

Οι παραπάνω αποφάσεις υιοθετήθηκαν καθώς από το 2022 και μετά, ο όγκος των μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Το 2024 εισήλθαν στην αγορά της ΕΕ 4,6 δις. δέματα τέτοιου είδους με το 91% από αυτά φθάνει από την Κίνα. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνει ότι το 2025 οι εισαγωγές δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ αυξήθηκαν κατά 26% φτάνοντας τα 5,8 δισ. πακέτα.

Τα 3 κρίσιμα σημεία σύμφωνα με την ΕΣΕΕ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) αναφέρεται στα παραπάνω και στέκεται σε τρία σημεία με βάση δεδομένα από επίσημες ευρωπαϊκές πηγές.

1. Εκρηκτική αύξηση μικροδεμάτων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters το οποίο επικαλείται τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο σύνολο του 2025 οι εισαγωγές δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ εκτοξεύτηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, δηλαδή έφθασαν τα 5,8 δις πακέτα έναντι 4,6 δις δεμάτων το 2024.

2. Η ασφάλεια των καταναλωτών. Μια μεγάλη πανευρωπαϊκή τελωνειακή επιχείρηση με ελέγχους 20.000 παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών συσκευών από τρίτες χώρες, έδειξε ότι περισσότερα από τα μισά δεν πληρούσαν τα πρότυπα της ΕΕ. Μάλιστα, το 84% των προϊόντων που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές δοκιμές κρίθηκε επικίνδυνο.

3. Αλγοριθμική χειραγώγηση για παρορμητική κατανάλωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η πλατφόρμα TikTok παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) λόγω εθιστικού σχεδιασμού και αλγοριθμικών συστημάτων συστάσεων. Εντοπίστηκε πως τα ίδια συστήματα λειτουργούν και ως μηχανισμοί προώθησης προϊόντων χαμηλής αξίας, ενισχύοντας παρορμητικές αγορές και στρεβλώνοντας τους όρους ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης κάνει λόγο -μεταξύ άλλων- για «ένα τριπλό σοκ» που πρέπει να σημάνει συναγερμό σε επίπεδο κορυφής της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό εμπόριο δέχεται αδυσώπητο πόλεμο σε ασύλληπτη κλίμακα και ταχύτητα και με «δούρειο ίππο» τους αλγόριθμους των social media, με τον εχθρό να είναι εντός των τειχών σαρώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών.