Motor Oil: EBITDA πάνω από 1 δισ. ευρώ και έσοδα 7,5 δισ. ευρώ στο εξάμηνο

Η σημαντικότερη μεταβολή καταγράφηκε στη λειτουργική κερδοφορία. Τα EBITDA εκτοξεύθηκαν στα 1,047 δισ. ευρώ, από 387.437 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 170,27% .

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Motor Oil ανήλθε σε 7,524 δισ. ευρώ , έναντι 5,265 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 42,89% . Η άνοδος αποδίδεται στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 18,06%, από 6.260.917 μ.τ. σε 7.391.384 μ.τ. ,σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών (σε δολάρια ΗΠΑ) των προϊόντων πετρελαίου κατά 43%.

Ισχυρή άνοδο σε κύκλο εργασιών και κερδοφορία κατέγραψε ο όμιλος Motor Oi l στο πρώτο εξάμηνο του 2026 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με τα οικονομικά αποτελέσματα να ενισχύονται σημαντικά από την αύξηση των πωλήσεων, τα υψηλότερα περιθώρια διύλισης και την αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων του διυλιστηρίου .

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων διαδραμάτισαν τα διευρυμένα διεθνή περιθώρια διύλισης, τα οποία κινήθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

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Παράλληλα, η αύξηση των πωλήσεων επιβεβαιώνει τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του ομίλου. Οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας αντιπροσώπευσαν το 78,10% του συνολικού όγκου πωλήσεων, έναντι 71,62% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η βιομηχανική δραστηριότητα αντιστοιχούσε στο 85,73%, από 81,82% ένα χρόνο νωρίτερα το πρώτο εξάμηνο του 2015.

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Σημειώνεται ότι η άνοδος των εσόδων περιορίστηκε εν μέρει από την υποχώρηση του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 6,8%, καθώς σημαντικό μέρος των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας τιμολογείται σε δολάρια.

Προοπτικές για το β’ εξάμηνο

Οι δραστηριότητες των εταιριών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου καθώς και η κερδοφορία τους είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου και της εξέλιξης των επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου η τιμή του αργού πετρελαίου Brent παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 92,31 δολάρια ανά βαρέλι με μέγιστη τιμή 144,42 και ελάχιστη 60,98 δολάρια ανά βαρέλι.

Αντίθετα, κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025 η μεταβλητότητα ήταν ηπιότερη. Η μέση τιμή ανήλθε σε 71,88 δολάρια ανά βαρέλι με μέγιστη στα 83,06 και ελάχιστη στα 61,09 δολάρια ανά βαρέλι. Αναφορικά με τα διεθνή κλαδικά περιθώρια διύλισης, αυτά κινήθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεασμένα κυρίως από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τον αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, που είχαν ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αργού πετρελαίου.

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Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2026 (έως την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης) παρατηρείται περαιτέρω ενδυνάμωση των περιθωρίων διύλισης. Η τάση αυτή αντανακλά τη μειωμένη δυναμικότητα διύλισης στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία η οποία, σε συνδυασμό με την εποχική αύξηση της ζήτησης για διυλισμένα προϊόντα, ενισχύει τα διεθνή περιθώρια αναφοράς.

Το δεύτερο μισό της χρήσης 2026 τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) της εταιρείας αναμένονται τουλάχιστον εφάμιλλα αυτών του δεύτερου εξαμήνου της χρήσης 2025 συνεκτιμώντας την επίδραση λόγω των προγραμματισμένων εργασιών περιοδικής συντήρησης των μονάδων μετατροπής (Hydrocracker Complex και Fluid Catalytic Cracking -FCC- Complex) που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026.

Το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) των θυγατρικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (AVIN, CORAL), της MORE, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της LPC, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας λιπαντικών, αναμένονται συνολικά υψηλότερα έναντι αυτών του α’ εξαμήνου 2026.