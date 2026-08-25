Η Henkel καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε πωλήσεις και κερδοφορία κατά το α’ εξάμηνο

Η Henkel κατέγραψε ισχυρή οργανική αύξηση πωλήσεων και πολύ καλές επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας κατά το α’ εξάμηνο του 2026, παρά το γεγονός ότι το οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε ιδιαίτερα απαιτητικό.

Η οργανική αύξηση των πωλήσεων της Henkel προήλθε και από τις δύο επιχειρηματικές μονάδες, οι οποίες σημείωσαν θετική πορεία τόσο στις τιμές όσο και στον όγκο πωλήσεων. Την συνεισφορά της μονάδας Adhesive Technologies αλλά και του τομέα Consumer Brands σχολίασε ο CEO της Henkel, Carsten Knobel.

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Μεταξύ άλλων, σε σχόλιο αναφορικά με τις επιδόσεις ο Knobel αναφέρεται σε πέντε εξαγορές συνολικής αξίας περίπου 5 δισ. ευρώ, οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τις δύο επιχειρηματικές μονάδες, με τις τέσσερις από αυτές να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Τα επόμενα χρόνια, αυτές οι επιχειρήσεις αναμένεται να καταγράψουν ανάπτυξη υψηλότερη από τον μέσο όρο, στο εύρος των μεσαίων έως υψηλών μονοψήφιων ποσοστών, και να συνεισφέρουν περίπου 2 δισ. ευρώ σε πρόσθετες ετήσιες πωλήσεις.

Η διοίκηση της Henkel αναβάθμισε τις προβλέψεις της αναμένοντας οργανική αύξηση πωλήσεων στον όμιλο μεταξύ 1,5% και 3,5%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για 1,0% έως 3,0%. Ειδικά για την μονάδα Adhesive Technologies, προβλέπεται οργανική αύξηση πωλήσεων 2,0%-4,0% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 1% – 3%.

Οι επιδόσεις στο α’ εξάμηνο

Η Henkel κατέγραψε πωλήσεις 10,348 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου κατά το α’ εξάμηνο του 2026. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις είχαν αρνητική επίδραση στις πωλήσεις κατά -3,9% και οι εξαγορές και αποεπενδύσεις είχαν ελαφρώς θετική επίδραση ύψους 0,2%.

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Η επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies κατέγραψε πολύ ισχυρή οργανική αύξηση πωλήσεων 4,5% κατά το α’ εξάμηνο του 2026, κυρίως χάρη στον τομέα Mobility & Electronics. Η επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands κατέγραψε επίσης θετική πορεία, σημειώνοντας καλή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων 1,7%, η οποία οφείλεται κυρίως στην ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση του τομέα Hair.

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος (προσαρμοσμένο EBIT) διαμορφώθηκε σε 1,620 δισ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα σε σύγκριση με τα 1,614 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Η προσαρμοσμένη απόδοση πωλήσεων (προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT) του Ομίλου Henkel αυξήθηκε επίσης στο 15,7% (προηγούμενο έτος: 15,5%) και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή αυξήθηκαν κατά 1,8%, στα 2,86 ευρώ (προηγούμενο έτος: 2,81 ευρώ). Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή αυξήθηκαν κατά 7,1%.

