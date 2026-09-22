Επιχειρήσεις

Μπισκότα Παπαδοπούλου: Η απάντηση της εταιρείας για το περιστατικό με το βυτιοφόρο

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Truck tanking delivering its load. Selective focus on front of truck. Rear of trailer out of focus. Motion blur of tires and perhaps some on rear of truck.For similar pictures go to
Φωτογραφία iStock
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Μετά από την κυκλοφορία δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι βυτιοφόρο της εταιρείας μπισκότων Παπαδοπούλου φέρεται να προέβη σε απόρριψη αποβλήτων, η εταιρεία τοποθετήθηκε για το περιστατικό.

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωση της η εταιρεία, το συγκεκριμένο όχημα που φέρεται να προέβη στην ενέργεια ανήκει σε τρίτη εταιρεία. Παράλληλα, επισημαίνουν πως η εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του περιστατικού και προσθέτουν ότι βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών.

Η τοποθέτηση της εταιρείας

«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί»

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